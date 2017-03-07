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    Помощник нардепа Черновол заявил, что Парасюк избил его и ограбил

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    Блокада расширяется: активность в Конотопе (689)

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    Андрей Дзиндзя, который на блокпосту в Кривом Торце сбил одного из ветеранов АТО, заявил, что Владимир Парасюк избил его и ограбил в присутствии сотрудников правоохранительных органов.
    Андрей Дзиндзя на блокпосту участников блокады
    Facebook Вікторія Мамотюк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Помощник народного депутата ("Народный фронт") Татьяны Черновол Андрей Дзиндзя заявил, что внефракционный нардеп Владимир Парасюк избил его и ограбил.

    Конфликт Парасюка и блогера Дзиндзи
    Канал "Андрей Дзиндзя" в Youtube
    Конфликт вооруженного Парасюка с блогером

    Накануне сообщалось, что участники т.н. блокады забросали яйцами народного депутата Татьяну Черновол, когда та пыталась объяснить протестующим вред от блокады. Позднее стало известно, что Дзиндзя в ходе конфликта на блокпосту в Кривом Торце сбил одного из ветеранов АТО.

    "Парасюк превзошел себя, избил меня и машину, еще и ограбил в присутствии полиции", — написал Дзиндзя на своей странице в Facebook.

    Отметим, что в феврале сообщалось о конфликте Парасюка и Дзиндзи в гостинице "Атлантик" в Бахмуте Донецкой области.

    Смотрите также: Татьяну Черновол ударили в лицо во время спора с участниками блокады

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