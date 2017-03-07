Помощник нардепа Черновол заявил, что Парасюк избил его и ограбил

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Помощник народного депутата ("Народный фронт") Татьяны Черновол Андрей Дзиндзя заявил, что внефракционный нардеп Владимир Парасюк избил его и ограбил.

Накануне сообщалось, что участники т.н. блокады забросали яйцами народного депутата Татьяну Черновол, когда та пыталась объяснить протестующим вред от блокады. Позднее стало известно, что Дзиндзя в ходе конфликта на блокпосту в Кривом Торце сбил одного из ветеранов АТО.

"Парасюк превзошел себя, избил меня и машину, еще и ограбил в присутствии полиции", — написал Дзиндзя на своей странице в Facebook.

Отметим, что в феврале сообщалось о конфликте Парасюка и Дзиндзи в гостинице "Атлантик" в Бахмуте Донецкой области.

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