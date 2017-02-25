Конфликт вооруженного Парасюка с блогером

Полиция проводит проверку по факту конфликта, после того как в колл-центр полиции поступило сообщение от журналиста о том, что Парасюк пытается выломать дверь в его номер и угрожает.

"При этом в нарушение норм закона он находится в помещении с автоматом на ремне, без специального чехла. На месте работала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции, факт задокументирован", — сказано в сообщении полиции.

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В свою очередь журналист Андрей Дзиндзя в пятницу вечером сообщил на своей странице в Facebook, что к нему в номер пытается проникнуть вооруженный нардеп Парасюк. Журналист также обнародовал видеозапись, на которой Парасюк заявляет, что может ходить с оружием, так как имеет разрешение на ношение, и возмущается, что его снимают на видео.

"Приехала полиция, написал заявление, но понимаю, что нет смысла, он ведь неприкасаемый. При полиции продолжал кидаться, направлял на меня оружие… Заблокировал мой автомобиль, полиция просит убрать, а он отказывается, говорит, что машина поломана", — написал Дзиндзя.

В то же время Владимир Парасюк отрицает, что угрожал блогеру. Он также заявил, что носит автомат с официальным разрешением "для самообороны", пишет "Радио Свобода", журналист которого стал свидетелем инцидента.

Передвижения автомобилем, не внесенным в декларацию, Парасюк объяснил тем, что его автомобиль сломался, поэтому он "одолжил машину у друга", и продемонстрировал корреспонденту технический паспорт на автомобиль 1999 г. производства. Депутат обвинил Дзиндзю в том, что он своими сообщениями в социальных сетях пытается дискредитировать блокаду.

После этого Владимир Парасюк, как говорит Андрей Дзиндзя, заблокировал его автомобиль на стоянке под отелем.