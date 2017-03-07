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    Полиция решила расследовать конфликт Парасюка и помощника Черновол

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    (обновлено: )32110
    После инцидента с Андреем Дзиндзей и Владимиром Парасюком полиция открыла уголовное производство с предварительной квалификацией по статье 186 "грабеж". Решается вопрос об открытии еще одного дела.
    Задержание Андрея Дзиндзи участниками блокады на блокпосту
    Facebook Вікторія Мамотюк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. По факту инцидента с народным депутатом фракции "Народный фронт" Татьяны Черновол и участниками блокады в Кривом Торце проводится проверка, также расследуется конфликт ее помощника Андрея Дзиндзи с нардепом Владимиром Парасюком, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

    Конфликт Парасюка и блогера Дзиндзи
    Канал "Андрей Дзиндзя" в Youtube
    Конфликт вооруженного Парасюка с блогером

    Накануне сообщалось, что участники т. н. блокады забросали яйцами народного депутата Татьяну Черновол, когда та пыталась объяснить протестующим вред от блокады. Позднее стало известно, что ее помощник Андрей Дзиндзя в ходе конфликта на блокпосту в Кривом Торце сбил одного из ветеранов АТО. Вместе с тем он заявил, что подвергся избиению со стороны нардепа Владимира Парасюка.

    "Вчера, 6 марта, на железнодорожной станции Кривой Торец произошел конфликт между народным депутатом и участниками блокады, во время которого также в ходе конфликта были нанесены телесные повреждения журналисту информационного агентства. Полицейскими все факты зарегистрированы, проводится проверка", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Татьяну Черновол ударили в лицо во время спора с участниками блокады

    По данным ведомства, вечером в понедельник в дежурную часть Торецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Кривой Торец происходит конфликт между депутатом Рады и участниками блокады, депутат находилась со своим помощником, журналистом информационного агентства. На месте происшествия со стороны организаторов блокады присутствовал другой народный депутат, вступивший в конфликт с журналистом.

    "Представитель СМИ после столкновения обратился в полицию по поводу причинения ему телесных повреждений и завладения его личным имуществом народным депутатом со стороны блокировщиков. По его обращению факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по статье 186 "грабеж", — отмечается в сообщении. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "хулиганство".

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