Потасовка на митинге против блокады Донбасса в Мариуполе

Во вторник, 7 марта, в центре Мариуполя во время митинга против блокады Донбасса между активистами произошла потасовка. Началось все со словесной перепалки, сообщают "Новости Донбасса".
Отмечается, что сначала на сцену вышли организаторы митинга, в числе которых были народные депутаты Украины Татьяна Черновол, Дмитрий Лубинец и другие. Вскоре среди собравшихся на акцию возникла потасовка, участниками которой стали противники и сторонники блокады. Однако конфликт удалось довольно быстро урегулировать.
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