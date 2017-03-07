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    Потасовка на митинге против блокады Донбасса в Мариуполе

    (обновлено: )29730
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Новости Донбасса
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Новости Донбасса
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Новости Донбасса
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Новости Донбасса
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Новости Донбасса
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Новости Донбасса
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Новости Донбасса
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Новости Донбасса
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Новости Донбасса

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    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе

    Во вторник, 7 марта, в центре Мариуполя во время митинга против блокады Донбасса между активистами произошла потасовка. Началось все со словесной перепалки, сообщают "Новости Донбасса".

    Отмечается, что сначала на сцену вышли организаторы митинга, в числе которых были народные депутаты Украины Татьяна Черновол, Дмитрий Лубинец и другие. Вскоре среди собравшихся на акцию возникла потасовка, участниками которой стали противники и сторонники блокады. Однако конфликт удалось довольно быстро урегулировать. 

    Смотрите также: Купание Кобзаря. В Киеве помыли памятник Шевченко

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