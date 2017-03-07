Гройсман: Украина ежемесячно теряет более $70 млн от блокады Донбасса

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Премьер Владимир Гройсман заявил, что страна ежемесячно теряет от 2 до 4 миллиардов гривен (73,8 — 147,7 миллиона долларов) от блокады торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

"Сегодня 2-4 миллиарда (гривен) ежемесячно мы теряем. Это сегодня и цена потерь (от энергетической блокады)", — приводятся слова премьера на сайте кабмина.

По мнению Гройсмана, блокада несет угрозы для отечественной металлургии, подрывает национальную экономику и возможности для выполнения социальных программ, поддержки национальной безопасности. "У меня такое впечатление, что как только Украина начинает поднимать голову, экономически становиться с колен, кто-то должен "дать сверху", чтобы нам было очень трудно. Эта блокада значительно негативно повлияет на экономику. Это может привести к падению ВВП", — сказал премьер.

Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. По словам Гройсмана, если блокада не будет снята, то Киеву придется покупать уголь в РФ или США.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Читайте также: Наркотрафик не контролируется — наркотики уже доступнее лекарств

Кабмин утвердил порядок перемещения товаров через линию разграничения в Донбассе, который вводит запрет на перевозку всех товаров, кроме продуктов питания и лекарств, в составе гуманитарных грузов, а также продукции для электроэнергетики и металлургии. При этом министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш отметил, что точный перечень товаров, которые будет разрешено провозить через линию разграничения, оперативно разработает его министерство при взаимодействии с Минэкономики, фискальной службой и Службой безопасности.