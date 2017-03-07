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    Блокада Донбасса. На редуте появилась "будка для Порошенко"

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    Блокада Донбасса: нет дыма без угля (695)

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    На странице штаба блокады размещено фото строения из деревянных досок и поддонов, на котором висит портрет президента Петра Порошенко и надпись "собачья будка Roshen".
    Блокада Донбасса. На редуте появилась собачья будка Порошенко
    facebook.com/shtab.blokady

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Организаторы торговой блокады Донбасса построили на одном из своих опорных пунктов собачью будку для президента Украины Петра Порошенко.

    Ранее Порошенко, комментируя блокаду, заявил, что не позволит расшатать ситуацию в зоне проведения АТО на востоке страны.

    "Собачья будка для Петра Алексеевича уже готова прямо на редуте имени Конрада Аденауэра", — говорится на странице штаба блокады в Facebook. Также на странице размещено фото строения из деревянных досок и поддонов, на котором висит портрет Порошенко и надпись "собачья будка Roshen".

    Принадлежащая Порошенко корпорация Roshen — один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции ежегодно. В состав корпорации входят фабрики в Украине, Литве, Венгрии.

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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