Блокада Донбасса. На редуте появилась "будка для Порошенко"

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Организаторы торговой блокады Донбасса построили на одном из своих опорных пунктов собачью будку для президента Украины Петра Порошенко.

Ранее Порошенко, комментируя блокаду, заявил, что не позволит расшатать ситуацию в зоне проведения АТО на востоке страны.

"Собачья будка для Петра Алексеевича уже готова прямо на редуте имени Конрада Аденауэра", — говорится на странице штаба блокады в Facebook. Также на странице размещено фото строения из деревянных досок и поддонов, на котором висит портрет Порошенко и надпись "собачья будка Roshen".

Принадлежащая Порошенко корпорация Roshen — один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции ежегодно. В состав корпорации входят фабрики в Украине, Литве, Венгрии.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.