Саакашвили: Порошенко и Яценюк регулярно встречаются с Ахметовым

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер-министр Арсений Яценюк регулярно встречаются с олигархом Ринатом Ахметовым. Об этом бывший губернатор заявил в интервью "ЛIГАБизнесИнформ".

"Яценюк и Порошенко вместе регулярно встречаются с Ахметовым, у них все хорошо. Это междусобойчик. Мне жаль, что Гройсман, став премьером, тоже не захотел брать на себя инициативу и проводить реформы", — заявил он.

Также Саакашвили вспомнил, когда он в последний раз общался с Порошенко.

"За два дня до моей отставки с поста главы Одесской ОГА. Порошенко мне сказал: "Раз ты так недоволен тем, что я тебя не поддерживаю в борьбе с Трухановым и местными кланами, может быть, ты поедешь послом куда-то в Юго-Восточную Азию?", — сказал он.

Напомним, ранее власти самопровозглашенной Луганской народной республики назначили временную администрацию на ряде предприятий Рината Ахметова в Донбассе.