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    Саакашвили: Порошенко и Яценюк регулярно встречаются с Ахметовым

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    Президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер-министр Арсений Яценюк регулярно встречаются с олигархом Ринатом Ахметовым, утверждает экс-губернатор Одесской области.
    Михаил Саакашвили
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер-министр Арсений Яценюк регулярно встречаются с олигархом Ринатом Ахметовым. Об этом бывший губернатор заявил в интервью "ЛIГАБизнесИнформ".

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    "Яценюк и Порошенко вместе регулярно встречаются с Ахметовым, у них все хорошо. Это междусобойчик. Мне жаль, что Гройсман, став премьером, тоже не захотел брать на себя инициативу и проводить реформы", — заявил он.

    Также Саакашвили вспомнил, когда он в последний раз общался с Порошенко.

    "За два дня до моей отставки с поста главы Одесской ОГА. Порошенко мне сказал: "Раз ты так недоволен тем, что я тебя не поддерживаю в борьбе с Трухановым и местными кланами, может быть, ты поедешь послом куда-то в Юго-Восточную Азию?", — сказал он.

    Напомним, ранее власти самопровозглашенной Луганской народной республики назначили временную администрацию на ряде предприятий Рината Ахметова в Донбассе.

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