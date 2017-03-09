Блокада Донбасса. "АрселорМиттал" заявил об угрозе спада производства

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Крупнейшее в Украине металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" заявляет, что торговая блокада Донбасса несет угрозу его стабильному энергоснабжению и может привести к сокращению производства.

"Компания "АрселорМиттал", крупнейший иностранный инвестор в Украине, обеспокоена возможными негативными последствиями блокады ж/д сообщения на востоке страны. Блокада поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса несет угрозу стабильному энергоснабжению предприятия, а также обеспечению сырьевыми материалами, необходимыми для производственной деятельности", — говорится в заявлении компании, обнародованном в четверг.

В компании отмечают, что восточный регион Украины, как источник поставок сырья, потерян для "АрселорМиттал Кривой Рог" еще в 2014 году и предприятие было вынуждено перейти на импортное сырье, однако в настоящее время очевиден риск сбоя поставок.

Как отмечают на предприятии, "возможным последствием блокады может стать сокращение производства, поскольку уже сейчас предприятие терпит нехватку углей марок АШ и АС, которые являются критическим сырьем для агломерационного и металлургического производств. "Запасы этих сырьевых материалов исчерпываются, и компания обеспокоена возможными рисками относительно будущих поставок", — говорится в заявлении.

В компании сообщили, что уже разработан кризисный план работы в условиях чрезвычайного положения в энергетике, а технологические службы цехов находятся в полной готовности в связи с угрозой веерных отключений электроэнергии в Днепропетровской области.

"Такие меры крайне негативно сказываются на работе производственных агрегатов и на стабильности работы предприятия в целом. В настоящее время все переделы и структурные подразделения ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" работают в штатном режиме", — заявили в компании.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.