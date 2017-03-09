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    Блокада Донбасса. НАТО призывает разрешить противоречия "в законном русле"

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    Блокада Донбасса: нет дыма без угля (704)

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    На сайте миссии Украины при альянсе говорится, что союзники выразили обеспокоенность ситуацией с блокированием путей поставки угля из неподконтрольных территорий.
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. НАТО обеспокоена в связи с блокированием железной дороги в Донбассе и отмечает необходимость решения вопроса в законодательном русле, сообщается на сайте миссии Украины при альянсе.

    "Союзники выразили обеспокоенность ситуацией с блокированием путей поставки угля из неподконтрольных территорий, подчеркнув необходимость разрешения существующих противоречий в законном русле", — говорится в сообщении миссии по итогам заседания комиссии Украина — НАТО, состоявшегося накануне в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

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    По данным миссии, на заседании стороны обсудили обострение ситуации в Донбассе и выполнение минских соглашений. Также в миссии сообщили, что союзники Украины в альянсе засвидетельствовали "решимость своей поддержки Украины в сложных условиях безопасности".

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Во вторник организаторы торговой блокады Донбасса построили на одном из своих опорных пунктов собачью будку для президента Петра Порошенко — на фото видно, что строение состоит из деревянных досок и поддонов, на котором висит портрет Порошенко и надпись "собачья будка Roshen".

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