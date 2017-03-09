А вы готовы отрезать себе руку? Блокада как деиндустриализация

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед

В сознании каждого человека, живущего на просторах бывшего СССР, слово "блокада" ассоциируется, прежде всего, с блокадой Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Со всеми сопутствующими последствиями: голодом, разрухой, потерями, смертями, войной и крахом промышленности. В "новой Украине" блокада, став почти ежедневной строкой в новостях, имеет совсем другой смысл, но не последствия. Те же голод, разруха, потери, смерти, война и крах промышленности. Но в Ленинграде блокаду осуществляли враги, имея целью уничтожить Ленинград и сломить сопротивление его жителей. А кем являются блокаторы на Украине?

Больше блокад, хороших и разных

Блокировать бывшие участники Евромайдана умеют и любят. Каких только блокад ни видела Украина с момента разгона "они же детей". Вначале заблокированы были здания органов власти, потом на въездах в Киев появились блок-посты, позже они расползлись по всей стране, где революционеры "контролировали власть" в лице почему-то рядовых автомобилистов. Блокировали Крым и Приднестровье, проходящие через Украину международные транспортные коридоры, отлавливая российские фуры, блокировали заводы и шоссе, заседания органов власти и суды.

И каждый раз блокада приносила Украине какие-нибудь потери и безвозвратные убытки. Жертвой блокады Крыма стала ЛЭП, электроснабжение части своей же Херсонской области и обеспечение газом приморского Геническа, блокада фур стоила стране потери от 50 до 70% транзита в страны кавказского и центральноазиатского регионов, а нынешняя блокада Донбасса рискует полностью похоронить украинскую металлургию и ввергнуть страну в "блэкаут".

Как говорится, дурной пример заразителен, потому Донбасс также решил ответить блокадой на блокаду, с 1 марта введя на предприятиях внешнее управление и прекратив поставки на Украину угля.

Это, правда, не остановило Семенченко&Co, которые, как говорил незабвенный Михаил Сергеевич, решили "расширить и углУбить" блокаду, перекрыв железнодорожное сообщение с Россией. Чтобы "вражеский" уголь уж точно не проник в топки украинских ТЭЦ и на металлургические заводы.

Темнота – друг молодежи

Как ни странно, по результатам социологических опросов, около четверти населения Украины готово терпеть связанные с блокадой лишения. Учитывая крайнюю политизированность украинского общества, это не очень и удивительно. Правда, пока в квартирах горит свет, и топятся батареи. Ведь даже, несмотря на введение чрезвычайного положения в энергетике, электричество и тепло пока не отключают. Заметим: пока.

По информации главы Минэнерго Игоря Насалика, Украине придется прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии. На каждый гигаватт дефицита мощности энергосистемы будет приходиться порядка 1 млн потребителей э/э и порядка 100 тысяч домохозяйств, получающих централизованное отопление. Еще более ужасную цифру дает эксперт Всеволод Степанюк, который считает, что под веерные отключения и вымораживание квартир могут попасть до 2,5 млн человек и 200 тыс. домохозяйств.

В регионах уже бьют тревогу. Как сообщил, например, директор Сумской ТЭЦ Дмитрий Васюнин, "если не будет поставок угля, станция будет вынуждена перейти в рециркуляционный режим, отказаться от выработки электроэнергии и не допустить размораживания теплосистемы. Естественно, Сумская ТЭЦ не сможет удерживать температурные нормы в домах жителей". Просит "дать стране угля" Славянский городской голова Вадим Лях: "только в Николаевской объединенной территориальной громаде почти 16 тыс. мирных граждан останутся без света, воды и отопления. Тысячи людей вынуждены будут уйти в отпуска, что повлечет за собой рост социальной напряженности".

"Блокаторы" и их политические покровители пытаются убедить украинцев в том, что выработка электроэнергии может быть заменена мощностями ГЭС, АЭС и газомазутных ТЭЦ. Но проблема в том, что для газомазутных ТЭЦ необходимы поставки российского газа, который Украина сейчас втридорога закупает в Европе за живую валюту. Что касается АЭС, их возможности не безграничны, а сами энергоблоки, средний возраст которых составляет более 30 лет, отнюдь не молодеют. Как, впрочем, и ГЭС, которые тотально нуждаются в реконструкции. Следовательно, продолжение блокады несет в себе ряд рисков для энергосистемы в целом, от возможных аварий на АЭС до разморозки труб в тепловых коммуникациях.

Холодные домны как символ новой Украины

Даже для ярых сторонников майдана далеко не секрет, что промышленный потенциал Украины сокращается год от года. И практически единственной нормально работающей отраслью оставалась металлургия, доля которой в ВВП Украины составляет 12%, принося в казну 20% валютных поступлений. Так, по итогам 2016 г. поступления валютной выручки от реализации металлопродукции составило $7,2 млрд.

Из-за дефицита донецкого кокса на Краматорском феросплавном заводе уже отключили доменную печь. Страдают и другие предприятия. Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" огласила производственные и финансовые потери Алчевского и Днепровского металлургических комбинатов, которые лишь с 13 февраля по 6 марта составили 108,2 млн. долл. Не смогли предприятия и закупить продукцию, что привело к неуплате НДС на сумму 524,2 млн. грн. В свою очередь, олигарх Ринат Ахметов, чьи предприятия попали под национализацию в самопровозглашенных республиках, за месяц лишился 1 млрд. долл. состояния. Под угрозой работа ММК им. Ильича, Азовстали, Авдеевского коксохима, Запорожстали и т.д.

Даже люди Игоря Коломойского, поддерживающие блокаду, вынуждены признать потери для экономики. По словам председателя правления ПАО "Запорожский завод ферросплавов" Павла Кравченко, "последствия отключений (электроэнергии – Авт.) будут крайне негативными для предприятия: нарушение производственного цикла, сокращение объемов производства, нарушение договорных отношений… Все это неизбежно отразится не только на предприятии и отчислениях в бюджет, но и на трудовом коллективе".

Причем, из-за остановки производства Украина частично может вообще утратить металлургическую промышленность. Остановленные домны восстановлению не поддаются, поскольку технологически построены под непрерывный производственный процесс, их можно только снести и отстроить заново.

Коснется каждого

Не нужно строить себе иллюзий. Политические спекуляции на вопросе торговли с Донбассом и разрыв экономических связей коснутся всех без исключения граждан Украины, включая и тех, кто скачет от удовольствия, ожидая мучений жителей Донбасса.

Прежде всего, несмотря на войну, Донбасс так и продолжал кормить Украину. За время проведения АТО предприятия самопровозглашенных республик заплатили в бюджет Украины 36,8 млрд. грн., или $1,5 млрд. налогов. Из которых финансировалась медицина, образование, социальная помощь, пенсии, и даже, по иронии судьбы, зарплаты участников АТО.

Читайте также: Блокадное отрезвление

Во-вторых, остановка предприятий металлургического комплекса и энергетический кризис неминуемо повлекут за собой многомиллиардные потери для экономики в целом. По оценке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, от блокирования поставок угля убытки Украины составят $3,5 млрд и приведут к сокращению почти 75 тыс.рабочих мест. Ранее глава правительства называл еще более страшную цифру: 300 тыс. рабочих мест. Это ближе к истине, т.к. кризис в металлургии и веерные отключения электричества неминуемо повлекут за собой и остановку других предприятий, являющихся смежниками металлургов. Пострадают и остатки высокотехнологической промышленности, автопром и химпром, также потребляющие электроэнергию.

Это может иметь эффект снежного кома, затрагивающего всю экономику страны, что в итоге приведет к сокращению бюджетных поступлений, валютной выручки, дефициту бюджета и пенсионного фонда, а также дальнейшей девальвации гривны.

Предоставим самим гражданам ответить на вопрос: кем в свете этого являются «активисты», блокирующие Донбасс.