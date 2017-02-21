Веерные отключения в Украине уже должны были начаться - Минэнерго

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Запасы антрацита в Украине рассчитаны на 25 дней автономного режима энергосистемы, этот срок истекает, после возможны веерные отключения, которые уже должны были начаться, заявил во вторник министр энергетики Игорь Насалик на заседании правительства.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"Хотел бы акцентировать внимание, что блокада продолжается уже почти 25 дней, и именно по методике расчетов именно на 25 дней автономного режима рассчитаны склады. По большому счету, сегодня должны бы были отключения веерные, но, как видите, система работает пока в штатном режиме", — сказал министр.

Он напомнил, что принятые властью меры позволяют сократить потребление антрацита в месяц с 40 до 17-18 тысяч тонн.

В частности, среди таких мер он отметил повышение до 62% части атомной энергетики в объединенной системе Украины. По словам Насалика, власти разработали программу ремонтных кампаний на украинских АЭС до 2020 года, что позволит власти рассчитывать на электроэнергию, которая будет выработана, и избежать ее дефицита.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.