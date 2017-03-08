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    Блокада в Донбассе: Алчевский меткомбинат несет колоссальные убытки

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    Блокада Донбасса: нет дыма без угля (698)

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    По данным корпорации "Индустриальный союз Донбасса", Алчевский металлургический комбинат не осуществил поставки стального сляба и металлопроката в адрес европейских потребителей на общую сумму около 55,7 миллиона валютной выручки.
    Алчевский металлургический комбинат
    Сайт ИСД

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Одна из ведущих металлургических компаний Украины, корпорация "Индустриальный союз Донбасса" заявила, что ее предприятие — ПАО "Алчевский металлургический комбинат" — недополучило прибыли на 55,7 миллиона долларов в период с 13 февраля по 6 марта из-за торговой блокады Донбасса.

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    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    "ПАО "Алчевский металлургический комбинат" не осуществлены поставки товарного стального сляба в адрес европейских потребителей на общую сумму около 36,2 миллиона долларов США валютной выручки; ПАО "Алчевский металлургический комбинат" не осуществлены поставки металлопроката на общую сумму около 19,5 миллиона долларов США валютной выручки", — говорится в сообщении пресс-службыкорпорации

    Таким образом, Алчевский металлургический комбинат не осуществил поставки стального сляба и металлопроката в адрес европейских потребителей на общую сумму около 55,7 миллиона валютной выручки, отмечается в сообщении.

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    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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