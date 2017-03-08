Участники блокады отказались подчиняться запрету на ввоз оружия в Донбасс

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Организаторы блокады торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР заявили, что не будут выполнять решение властей Донецкой области о запрете ввоза на территорию региона оружия.

Ранее полиция Донецкой области со ссылкой на главу ведомства Вячеслава Аброськина сообщила, что власти Донецкой области рекомендуют населению не ввозить на территорию региона оружие. В частности, по распоряжению Аброськина на территории области запрещается ввоз оружия, даже если есть разрешение на его владение.

"Ограничения прав граждан введены по желанию начальника Нацполиции в Донецкой области, являются незаконными, следовательно, выполняться штабом не будут. В случае если государственный служащий Аброськин решил жить не по закону, а по "понятиям", штаб рекомендует ему сменить место работы и присоединиться к его бывшим коллегам в т. н. ДНР или в оккупированном Севастополе. В свободной Украине такого не будет", — говорится в сообщении "штаба" блокады торговли в Facebook.

По мнению штаба, такой запрет противоречит конституции Украины.

Читайте также: Теперь и Танечка с яйцами. Соцсети о скандале Черновол на блокаде

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.