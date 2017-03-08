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    Участники блокады отказались подчиняться запрету на ввоз оружия в Донбасс

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    Блокада Донбасса: нет дыма без угля (700)

    (обновлено: )16801
    Организаторы блокады торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР заявили, что запрет на ввоз оружия на территорию Донецкой области противоречит конституции Украины.
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    facebook.com/gromov.igor.5

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Организаторы блокады торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР заявили, что не будут выполнять решение властей Донецкой области о запрете ввоза на территорию региона оружия.

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    Ранее полиция Донецкой области со ссылкой на главу ведомства Вячеслава Аброськина сообщила, что власти Донецкой области рекомендуют населению не ввозить на территорию региона оружие. В частности, по распоряжению Аброськина на территории области запрещается ввоз оружия, даже если есть разрешение на его владение.

    "Ограничения прав граждан введены по желанию начальника Нацполиции в Донецкой области, являются незаконными, следовательно, выполняться штабом не будут. В случае если государственный служащий Аброськин решил жить не по закону, а по "понятиям", штаб рекомендует ему сменить место работы и присоединиться к его бывшим коллегам в т. н. ДНР или в оккупированном Севастополе. В свободной Украине такого не будет", — говорится в сообщении "штаба" блокады торговли в Facebook.

    По мнению штаба, такой запрет противоречит конституции Украины.

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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