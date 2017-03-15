Эксперт Степанюк о транше МВФ и полном правовом нигилизме Кабмина

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина подписала обновленный меморандум о сотрудничестве с МВФ, однако его содержание держится в секрете. Власть уверяет, что все пункты документа – во благо украинцев, в том числе и пенсионная реформа, и введение оборота земель.

В свою очередь МВФ рассмотрит выделение Украине очередного транша по программе расширенного финансирования на сумму 1 млрд долларов в понедельник, 20 марта, сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс. Представитель Фонда отметил, что пенсионная реформа является одной из ключевых в программе сотрудничества.

Многие провластные эксперты отмечали, что транш МВФ нужен для прихода других инвестиций, чтобы улучшились позиции украинских корпораций на международных финансовых рынках, рассказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина экономический эксперт Всеволод Степанюк.

"Это все не совсем правда, если не сказать, совсем не правда. Потому что страна, которая находится сейчас в состоянии Сомали, вряд ли может улучшиться инвестиционные рейтинги. Тем более, ни в одном инвестиционном рейтинге нет такого показателя, как сотрудничество с МВФ. Есть другие – состояние правоохранительной системы, состояние инфраструктуры, квалификации рабочей силы, наличие рынков", – заявил Степанюк.

Он добавил, что влияние сотрудничества с МВФ на инвестпривлекательность страны – это "очень большие сказки для электората, который дурят уже третий год".

"Если смотреть на проект меморандума, который опубликован определенными политическими силами, можно сказать, что наше правительство обманывает МВФ, отчитываясь о каких-то успехах. Например, там есть фраза, что Украина вышла на стабильный рост экономики. Это вообще неправда. У нас есть падение экономики – это показывают цифры Госкомстата", – сказал эксперт, отметив, что в этой статистике также занижают реальный уровень инфляции.

Степанюк проанализировал несколько направлений из меморандума – что рекомендует МВФ и на что соглашается наша власть.

"Для бизнеса – плохие новости. Например, написано – отмена моратория на налоговые проверки малого и среднего бизнеса. Это в плане ужесточения финансовой дисциплины. Ужесточение налогообложения малого бизнеса – фактически, власть берет на себя обязательство отменить упрощенное налогообложение для малого бизнеса. Отдельный пункт – легализация добычи янтаря..(..) Я сильно сомневаюсь, потому что законопроект после 1 чтения лежит в ВР уже около 2 лет", – сообщил экономист.

В случае с пенсионной системой в меморандуме – общие фразы, что правительство будет стимулировать людей попозже уходить на пенсию, отметил он.

"Как – можно только догадываться. Например, вы можете уйти на пенсию в 62 года, но вы не будете получать пенсию, а до 70 вы не доживете", – сказал эксперт.

В целом же, речь идет о полном правовом нигилизме со стороны нашей власти, уверен Степанюк, а "такие вещи, как права граждан, Конституция для них вообще не существуют".

"Отдельно можно остановиться на сокращении бюджетников – учителей, врачей. Ни для кого не секрет, что в школах есть недокомплект учителей, в больницах – недокомплект врачей. И при этом наша власть обязуется их за 2 года сократить чуть ли не на 14%. Фактически, речь идет о полной ликвидации нормальной медицины и хоть какого-то образования", – заявил экономист.

Ради этой подачки в виде 1 млрд власть фактически распродает остатки страны и доуничтожает то, что еще хоть как-то работает приносит какую-то прибыль, сообщил Степанюк.

"МВФ дает 1 миллиард сам себе, требуя от Украины идти на колоссальные уступки в экономической и социальной сфере. Потому что деньги, которые дает МВФ, могут быть использованы только для отдачи кредита самому МВФ. Тем более, что в этом году эти деньги не нужны – до конца года нужно отдать около 3 миллиардов, а это Украина могла бы сделать без этого транша", – резюмировал экономист.