Меморандум с МВФ. Просто так никто миллиард не даст - Мищенко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Ранее пресс-служба МВФ сообщила, что эксперты фонда достигли соглашения с властями Украины о выделении очередного транша финансовой помощи. Консультации проходили на уровне экспертов, которые должны представить свой отчет совету директоров МВФ, и он будет принимать окончательное решение о выделении финансовой помощи.

Министр финансов Александр Данилюк подтвердил, что обновленный меморандум Украины и МВФ зафиксировал требования фонда о проведении в стране пенсионной, земельной, банковской и других важных реформ. Киев ожидает решения совета директоров МВФ по выделению транша в 20-х числах марта.

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По мнению внефракционного народного депутата Сергея Мищенко, власть боится обнародования текста соглашения с Международным валютным фондом.

"Нужно понимать, что просто так никто миллиард не дает. Очевидно, что в Меморандуме с МВФ заложены определенные риски. И здесь уже вопрос заключается в том, как Кабинет министров подойдет к решению этого вопроса. Или же в правительстве будут в тупую выполнять все, что прописано в тексте Меморандума, или будут как-то выкручиваться, чтобы не потерять рейтинг и хоть какое-то уважение своего народа. Обратите внимание, насколько разнятся заявления министра социальной политики и министра финансов касаемо повышения пенсионного возраста. Один говорит, что Меморандуме прописана такая норма, другой — что такого там нет и близко", — отмечает Мищенко.

По словам депутата, вряд ли кто-то узнает, какие нормы прописаны в Меморандуме с МВФ.

"Сейчас никто четко не может сказать, какие вещи были заложены в новое соглашение с валютным фондом. Власти должны показать, какие пункты есть в этом Меморандуме. Ведь слухи ходят какие угодно — дескать и тарифы увеличатся, и пенсионный возраст. Но людям это соглашение не покажут, лучше держать их в неведении. Ведь в противном случае народ никогда на подобное не согласился", — говорит политик.

Депутата удивляет, что процесс сотрудничества с Международным валютным фондом далек от образцов прозрачности.

"В нормальных странах такие процессы контролирует общество, журналисты. По идее, так должно было быть и в Украине. Но вопрос в том, где взять текст Меморандума — сегодня этот документ суперзасекречен, его никто не видел в глаза. По сути, узнать о том, что приготовили людям можно будет только дождавшись "слива" информации. Возможно, тогда начнется какая-то информационная борьба", — подытожил депутат.