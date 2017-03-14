Плотников: меморандум МВФ - садистский стимул для Кабмина Украины

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина подписала обновленный меморандум о сотрудничестве с МВФ, однако его содержание держится в секрете. Власть уверяет, что все пункты документа — во благо украинцев, в том числе и пенсионная реформа, и введение оборота земель.

В свою очередь МВФ рассмотрит выделение Украине очередного транша по программе расширенного финансирования на сумму 1 млрд долларов в понедельник, 20 марта, сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс. Представитель Фонда отметил, что пенсионная реформа является одной из ключевых в программе сотрудничества.

По мнению доктора экономических наук Алексея Плотникова, раньше, когда ситуация в экономической сфере страны была достаточно стабильна, можно было бы прощать органам власти то, что проходят тайные переговоры, готовится тайное соглашение, и мы уже после узнаем, что ожидает Украину — что является ценой этого транша.

"К сожалению, в нынешних условиях, когда Украина все еще находится в достаточно жестком кризисе, когда у нас постоянные перспективы, что мы вот-вот сорвемся в очередное пике, что так и не начнется рост, что у нас разболтается инфляция и в очередной раз упадет денежная единица… Именно в таком положении секретность самого меморандума и переговорного процесса является, к сожалению, недопустимой", — заявил эксперт на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Он отметил, что сейчас на ряде интернет-ресурсов опубликованы проекты меморандума, и можно увидеть, что там нигде нет "жесткого директивного указания МВФ".

"Там везде будет написано либо "МВФ согласен с предложением украинской стороны", либо "украинская сторона предлагает МВФ", и дальше идет перечень какой-то гадости, которая уничтожает социальную сферу, которая фактически ставит вне закона жизнь пенсионеров, бюджетников и прочих малоимущих слоев населения.

Поэтому в любом случае, при всей сложности переговоров, при всем том, что этот меморандум, естественно, пишется с пожеланиями МВФ, ответственность за этот меморандум будет нести текущее руководство Украины. Оно подписывает меморандум — оно полностью несет ответственность за то, что будет происходить с гражданами. В том числе за те нарушения Конституции, нарушения иных социальных вещей, которые прописаны в Украине, но на которые государство должно будет пойти для выполнения данного меморандума", - сказал Плотников.

По его словам, то, что известно и подтверждается на уровне министерства финансов, министерства экономики, Национального банка — это положения, связанные с куплей-продажей земли, связанные с пенсионной реформой, с банковским сектором и целым рядом других положений — "они, к сожалению, являются ущербными и для развития национальной экономики Украины". Более того, считает эксперт, само выполнение этих положений — сомнительно.

"Если в Украине уже много лет существует мораторий на введение рынка земли, на вульгарную куплю-продажу земли, и правительство Украины берет обязательство до мая эту проблему снять. Каким путем? Это вызывает недоумение, потому что масса политических сил, представленных в Верховной Раде, выступает против рынка земли. С учетом угрозы досрочных парламентских выборов, я не думаю, что эти политсилы пойдут на значительное снижение рейтингов ради того, чтобы сделать приятное нынешней власти и снять мораторий на куплю-продажу земли", - сообщил экономист.

Прокомментировал он и заявления высших госчиновников, что пенсионная реформа ни в коей мере не затронет пенсионный возраст.

"В этом меморандуме содержатся положения, чтобы простимулировать граждан уходить на пенсию попозже. То есть, фактически, вводится механизм, по которому те, кто уходит в пенсионный возраст, те получают, условно говорят, 500 гривен пенсии. А те, кто уходит на 5 лет позже — у тех пенсия будет примерно такая, как сейчас. Да, действительно, никто не вводит новый пенсионный возраст, но методом такого садистского стимулирования будет сделано все, чтобы граждане уходили на пенсию на 5 лет позже", — высказал мнение Плотников.

Еще одна сфера — государственные банки.

"Действительно, МВФ выступает против того, чтобы в госсобственности находилось так много крупных банков. МВФ выступает за то, чтобы не было государственных гарантий по депозитам граждан в этих госбанках. То есть, чтобы то, что находится на депозитах в "Ощадбанке", "Укрэксимбанке", "Привате" и "Укргазбанке" имело ту же степень гарантированности, что и в простом украинском банке", — заявил эксперт.

При этом, прогнозирует он, то, что мы увидим и услышим 20 марта, когда пройдет Совет директоров МВФ, "будет шоком для граждан страны".

"Казалось бы, в очередной раз — шок, мы ждем чего-то негативного, но, к сожалению, оказывается, что нет у нас пределов для этого негатива, и мы услышим еще большие вещи, которые затрагивают социальную сферу, сферу национальной безопасности страны и влияют на самые различные вещи", — резюмировал экономист.

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