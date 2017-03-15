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    Порошенко надеется, что Украина в марте получит $1 млрд транша от МВФ

    Тема:

    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (285)

    (обновлено: )17004
    Порошенко напомнил, что 20 марта состоится заседание совета директоров МВФ, на котором будет решен вопрос о выделении 1 миллиарда долларов помощи Украине.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    пресс-служба президента

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Украина уже в марте сможет получить 1 миллиард долларов транша от Международного валютного фонда. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, которое транслировал "Интер".

    Всеволод Степанюк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Эксперт Степанюк о транше МВФ и полном правовом нигилизме Кабмина

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    Порошенко напомнил, что 20 марта состоится заседание совета директоров МВФ, на котором будет решен вопрос о выделении 1 миллиарда долларов помощи Украине. Он также заявил, что глава фонда заверила его в том, что выделение помощи Киеву произойдет.

    "Я надеюсь, что это (получение 1 миллиарда — ред.) произойдет еще в марте… Транш МВФ — это мощный сигнал для инвесторов", — сказал Порошенко.

    Ранее официальный представитель Международного валютного фонда Джерри Райс сообщил, что заседание совета директоров состоится 20 марта и добавил, что пенсионная реформа в Украине является ключевой частью договоренностей.

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