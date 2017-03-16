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    Гройсман: Украина в срок выполнит программу расширенного финансирования МВФ

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (288)

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    По словам премьера, Украина будет продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом и будет бороться за реформы. Он отметил, что страна рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с фондом.
    Владимир Гройсман
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна намерена полностью и в срок выполнить программу расширенного финансирования Международного валютного фонда EFF объемом 17,5 млрд долларов, рассчитанную до 2019 года, и провести соответствующие реформы.

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    РИА Новости Украина/Youtube
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    Об этом он заявил на бизнес-форуме в Киеве.

    "Сегодня это вызов для современных политиков, для нас всех. Мы будем продолжать наше сотрудничество с Международным валютным фондом, мы будем бороться за эти реформы, и как следствие — рассчитываем на дальнейшее сотрудничество", — ответил премьер на вопрос о перспективах успешного выполнения программы МВФ в полном объеме до 2019 года.

    Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко надеется, что Украина уже в марте сможет получить 1 миллиард долларов транша от Международного валютного фонда.

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