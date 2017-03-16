Гройсман: Украина в срок выполнит программу расширенного финансирования МВФ

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна намерена полностью и в срок выполнить программу расширенного финансирования Международного валютного фонда EFF объемом 17,5 млрд долларов, рассчитанную до 2019 года, и провести соответствующие реформы.

Об этом он заявил на бизнес-форуме в Киеве.

"Сегодня это вызов для современных политиков, для нас всех. Мы будем продолжать наше сотрудничество с Международным валютным фондом, мы будем бороться за эти реформы, и как следствие — рассчитываем на дальнейшее сотрудничество", — ответил премьер на вопрос о перспективах успешного выполнения программы МВФ в полном объеме до 2019 года.

Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко надеется, что Украина уже в марте сможет получить 1 миллиард долларов транша от Международного валютного фонда.