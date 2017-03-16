Олланд назвал терактом взрыв в парижском офисе МВФ

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Франции Франсуа Олланд назвал терактом взрыв в парижском офисе Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы столкнулись с терактом, нет другого слова, когда речь идет о взрывном устройстве в посылке", — сказал Олланд в ходе поездки в Тулон.

По его словам, власти сделают все возможное, чтобы найти и наказать виновных.

Глава государства сделал это заявление до того, как появились подробности инцидента: по словам префекта полиции Парижа Мишеля Кадо, речь не идет о бомбе, основа взрывного устройства была пиротехнической, "как большая петарда". Пострадавшая сотрудница МВФ получила легкие ранения, ее жизни ничто не угрожает.