наверх
16.03.201717:34
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55- 0.05
  • USD26.88- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    На месте теракта в парижском офисе МВФ

    Тема:

    Террор в Европе (70)

    229
    На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные службы. Полиция провела эвакуацию людей из здания. Расследование дела поручено антитеррористическому отделу прокуратуры.
    канал Dagbladet на YouTube

    Один человек пострадал в четверг в результате взрыва в парижской штаб-квартире Международного валютного фонда.

    Глава МВФ Кристин Лагард осудила взрыв в парижской штаб-квартире МВФ и сообщила, что фонд работает совместно с властями Франции по расследованию взрыва, говорится в заявлении фонда.

    Смотрите также: Теракт в парижском офисе МВФ

    "Меня проинформировали о взрыве в парижском подразделении МВФ, в результате которого один сотрудник получил ранения. Я осуждаю этот трусливый акт насилия", — заявила Лагард.

    "Мы работаем в тесном сотрудничестве с французскими властями, чтобы расследовать этот инцидент и удостовериться, что наши сотрудники в безопасности", — говорится в заявлении главы МВФ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Ветераны АТО силой прорвались на заседание Киевсовета. Видео
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Национальный банк Украины
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Депутат Верховной Рады Оксана Билозир. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ