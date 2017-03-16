На месте теракта в парижском офисе МВФ

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Один человек пострадал в четверг в результате взрыва в парижской штаб-квартире Международного валютного фонда.

Глава МВФ Кристин Лагард осудила взрыв в парижской штаб-квартире МВФ и сообщила, что фонд работает совместно с властями Франции по расследованию взрыва, говорится в заявлении фонда.

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"Меня проинформировали о взрыве в парижском подразделении МВФ, в результате которого один сотрудник получил ранения. Я осуждаю этот трусливый акт насилия", — заявила Лагард.

"Мы работаем в тесном сотрудничестве с французскими властями, чтобы расследовать этот инцидент и удостовериться, что наши сотрудники в безопасности", — говорится в заявлении главы МВФ.