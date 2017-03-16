Посылка взорвалась в офисе МВФ в Париже

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КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Один человек пострадал в четверг в результате взрыва в парижской штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ), сообщается в официальном аккаунте префектуры полиции.

​По предварительной информации, взрывное устройство находилось в посылке, доставленной по адресу МВФ. На месте происшествия работает полиция.

Ранее сообщалось, что министр финансов Германии получил посылку-бомбу. Полиция осмотрела пакет, установила, что это взрывное устройство, эвакуировала людей из офиса и вывезла пакет в безопасное место.

Security at #IMF Paris as 1 injured when envelope exploded. pic.twitter.com/qjsO5DrvHt — Elaine Cobbe (@ElaineCobbe) 16 марта 2017 г.

​На Вольфганга Шойбле в 1990 году, когда он занимал пост главы МВД, было совершено покушение, в результате которого он получил тяжелые ранения, стал инвалидом и сейчас передвигается в коляске.