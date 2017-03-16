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    Посылка взорвалась в офисе МВФ в Париже

    (обновлено: )28740
    Согласно данным источника, взрывное устройство находилось в посылке, доставленной по адресу МВФ. На месте происшествия работает полиция. В результате инцидента пострадал один человек.
    Офис МВФ в Париже
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    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Один человек пострадал в четверг в результате взрыва в парижской штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ), сообщается в официальном аккаунте префектуры полиции.

    ​По предварительной информации, взрывное устройство находилось в посылке, доставленной по адресу МВФ. На месте происшествия работает полиция.

    Ранее сообщалось, что министр финансов Германии получил посылку-бомбу. Полиция осмотрела пакет, установила, что это взрывное устройство, эвакуировала людей из офиса и вывезла пакет в безопасное место.

    ​На Вольфганга Шойбле в 1990 году, когда он занимал пост главы МВД, было совершено покушение, в результате которого он получил тяжелые ранения, стал инвалидом и сейчас передвигается в коляске.

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