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    Теракт в парижском офисе МВФ

    Тема:

    Террор в Европе (69)

    20
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    REUTERS Philippe Wojazer
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    REUTERS Philippe Wojazer
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    REUTERS Philippe Wojazer
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    REUTERS Philippe Wojazer
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    Associated Press Thibault Camus
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    Associated Press Thibault Camus

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    Взрыв в парижском офисе МВФ

     

    Один человек пострадал в четверг в результате взрыва в парижской штаб-квартире МВФ. На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные службы. Полиция провела эвакуацию людей из здания.

    Расследование дела о взрыве в офисе МВФ в Париже поручено антитеррористическому отделу прокуратуры, передает агентство Франс Пресс.

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    По данным агентства, расследование поручено отделению по борьбе с терроризмом SDAT и Главному управлению внутренней безопасности (DGSI, контрразведка). По данным прокуратуры, расследование открыто в отношении покушения на убийство в связи с террористической организацией.

    Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард осудила взрыв в парижской штаб-квартире МВФ и сообщила, что фонд работает совместно с властями Франции по расследованию взрыва.

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