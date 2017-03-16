Теракт в парижском офисе МВФ

Один человек пострадал в четверг в результате взрыва в парижской штаб-квартире МВФ. На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные службы. Полиция провела эвакуацию людей из здания.

Расследование дела о взрыве в офисе МВФ в Париже поручено антитеррористическому отделу прокуратуры, передает агентство Франс Пресс.

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По данным агентства, расследование поручено отделению по борьбе с терроризмом SDAT и Главному управлению внутренней безопасности (DGSI, контрразведка). По данным прокуратуры, расследование открыто в отношении покушения на убийство в связи с террористической организацией.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард осудила взрыв в парижской штаб-квартире МВФ и сообщила, что фонд работает совместно с властями Франции по расследованию взрыва.