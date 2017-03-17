Весна и лето 2017: трансформация Европы

Владимир Матвеев, аналитик

В Германии внимательно следят за выборами в Нидерландах и Франции и опасаются "эффекта домино" в случае победы правых сил.

На 24 сентября 2017-го года назначены значимые не только для ФРГ, а для всего ЕС выборы депутатов Бундестага, по итогам которых будет сформировано новое правительство и избран новый канцлер ФРГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая вновь переизбрана лидером правящего Христианско-демократического союза, вновь баллотируется на этот пост в качестве лидера этого союза. Правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выдвинуло бывшего председателя Европейского парламента Мартина Шульца кандидатом в федеральные канцлеры от СДПГ.

Согласно большинству социологических опросов, все большее число немцев желает, чтобы следующее правительство возглавили социал-демократы, и менее половины поддерживает ХДС/ХСС.

Шансы кандидатов в целом пока равны, так как рейтинг Меркель значительно снизился из-за ошибок в 2015- начале 2016 гг. по вопросу миграционной политики, которая привела к серьезному миграционному кризису, ослаблению ФРГ и дальнейшей фрагментации ЕС. Угроза массовой миграции стала важной причиной отхода ряда стран Восточной Европы от общеевропейского курса и в большой мере повлияла на итоги референдума по Brexit в Великобритании

В этом контексте существенно повысился рейтинг евроскептической партии "Альтернатива для Германии" (AfD), которая выступает за резкое ужесточение миграционной политики, ограничение полномочий органов ЕС и отмену санкций против РФ. Она также требует проведение референдума о выходе из еврозоны и возвращение национальной валюты.

"Альтернатива для Германии" пользуется растущей поддержкой среди тех немцев, которые устали от традиционных политических партий, разочаровались в левых и в правых. Наряду с этим, конкуренцию Меркель составляет и Левая партия.

Впервые со времен существования гитлеровской Германии крайне правая партия имеет все шансы войти в бундестаг ФРГ.

Для Меркель, ФРГ и ЕС многое также будет зависеть от того, в какой степени Меркель сумеет наладить диалог с Трампом в ходе визита в США на текущей неделе.

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Провал референдума относительно реформы премьер-министра Италии Маттео Ренци, провоцирует досрочные выборы в итальянском парламенте. Очередные парламентские выборы в Италии должны пройти в 2018 году, но многие политики, особенно от евроскептичних партий, призывают провести досрочные выборы, которые могут состояться уже в июне. Так, две крупнейшие оппозиционные партии – евроскептическое движение "Пять звезд" и ультраправая "Лига севера" – настаивают на досрочных выборах.

Парламент Венгрии 13 марта избрал Яноша Адера президентом Венгрии на второй пятилетний срок. Агентство dpa отмечает, что Адер за пять лет президентства, неоднократно демонстрировал независимость. Однако, в целом, премьер-министр страны Виктор Орбан и Адер "придерживаются схожих взглядов", в том числе и настороженно относятся к беженцам, передает DW.

Очередные президентские выборы в Сербии могут состояться в апреле 2017 года, сообщил глава государства Томислав Николич. Ранее Николич сообщил, что отказался от идеи о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих весной выборах главы государства после того, как правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) проголосовала за кандидатуру премьера Александра Вучича. Дата очередных президентских выборов в Сербии официально не определена.

В январе 2018 года и в октябре 2017 года в Чехии будут избирать президента и членов Нижней Палаты парламента, соответственно. На парламентских выборах ожидается победа партии евроскептиков ANO, которую возглавляет миллиардер Андрей Бабиш. Однако экономическая программа этой партии не предусматривает выхода из ЕС и отказа от евро.

Действующий президент Чехии Милош Земан сообщил, что в грядущем году будет снова баллотироваться на пост главы государства.

Очередные выборы самоуправлений в Латвии назначены на июнь 2017 года. 3 июня 2017 года, в субботу, в Латвии состоятся выборы в городские и краевые думы, — в ходе которых предстоит избрать депутатов в девять городских и 110 краевых дум. Очередные муниципальные выборы в Эстонии также пройдут в 2017 году.

Президент Албании Буяра Нишани установил 18 июня 2017 года в качестве даты парламентских выборов. Албанский президент издал указ об избрании 140 депутатов на четырехлетний срок. Албания прокладывает себе путь к запуску переговоров о членстве в Евросоюзе.

Выборы в Норвегии проходят каждый второй год. Выборы в Стортинг и в органы местного самоуправления проводятся поочередно. То есть состав Стортинга выбирается каждые четыре года, то же самое касается и муниципальных органов и советов фюльке. В 2017 г. должны состояться выборы в Стортинг.

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Парламент Каталонии принял решение о проведении референдума о независимости не позднее сентября 2017 года.

Как бы там ни было, даже, если в 2017 году крайне правые не придут к власти в ключевых странах Европы, они будут продолжать ощутимо усиливать давление на власти с целью проведения антиэмиграционный политики, политики, ослабляющей евроинтеграцию.

В связи с изложенным, ситуацию в ЕС и перспективы блока в 2017 году в интервью для Радио Свобода прокомментировал историк и политолог, профессор Кембриджского университета Брендан Симмс.

Симмес отметил, что ЕС переживает критический момент, но "мы не можем точно сказать, куда на этот раз повернет поток истории". "Как часто в прошлом, судьба Европы будет решаться в Германии. Я бы не сказал, что предстоящие выборы принесут триумф "Альтернативе для Германии". Но "если нынешние тенденции в общественном мнении сохранятся, то уже следующие выборы могут стать успешными для популистов".

Кризисы в Европе в контексте вероятной смены лидеров ключевых стран, приведут, к дальнейшей фрагментации ЕС с изменением правил, даже в случае попытки имплементировать предложенный Юнкером сценарий "Европы двух скоростей", не принятый лидерами некоторых стран. Лидеры стран ЕС сегодня высказывают мысль о том, что от "обещания все более тесно интегрированного единого союза придется отказаться", пишет DW.

Согласно DW, в восточных странах ЕС и небольших странах по-прежнему выступают против концепции "ядра Европы". Так, Польша и Венгрия отвергают возможность "разных скоростей" при европейской интеграции, как и Румыния. Они не хотят оставаться позади и считают предложенный Юнкером сценарий – "прологом раскола евроблока". Наряду с этим, субсидии из Брюсселя Варшава, как и Будапешт хотели бы сохранить.

На брюссельском саммите ЕС один из ключевых вопросов — имеет ли право на жизнь сценарий "Европы двух скоростей" — вызвал разногласия среди лидеров стран-ЕС. Очевидно, что глубокий конфликт внутри ЕС из-за будущей модели организации все еще не решен. Во время юбилейной встречи в Риме "его лишь прикроют документом с неопределенными формулировками", констатирует DW.

В таком контексте президент Трамп готовится встретиться на этой неделе с канцлером Меркель — "решающей фигурой в ЕС". Ранее президент США дал понять, что Евросоюз его мало интересует и положительно высказывался о выходе Великобритании из ЕС. Именно премьер-министр Великобритании Тереза Мэй стала первым иностранным лидером, который встретился с президентом Трампом после его вступления в должность.