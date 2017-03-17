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    Аналитика и комментарии

    Весна и лето 2017: трансформация Европы

    (обновлено: )54231
    Современное европейское общество требует альтернативы и рейтингов "правых" - новых партий как в ФРГ, Франции, так и в Нидерландах. Картину Европы могут усложнить досрочные выборы в Великобритании и Италии, референдумы в Шотландии и Каталонии.
    Европейский центральный банк (ЕЦБ) в немецком городе Франкфурте-на-Майне
    REUTERS Ralph Orlowski/File Photo

    Владимир Матвеев, аналитик

    В Германии внимательно следят за выборами в Нидерландах и Франции и опасаются "эффекта домино" в случае победы правых сил.  

    На 24 сентября 2017-го года назначены значимые не только для ФРГ, а для всего ЕС выборы депутатов Бундестага, по итогам которых будет сформировано новое правительство и избран новый канцлер ФРГ.

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая вновь переизбрана лидером правящего Христианско-демократического союза, вновь баллотируется на этот пост в качестве лидера этого союза. Правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выдвинуло бывшего председателя Европейского парламента Мартина Шульца кандидатом в федеральные канцлеры от СДПГ.

    Парламентские выборы в Нидерландах
    REUTERS Michael Kooren
    Парламентские выборы в Нидерландах

    Согласно большинству социологических опросов, все большее число немцев желает, чтобы следующее правительство возглавили социал-демократы, и менее половины поддерживает ХДС/ХСС.

    Шансы кандидатов в целом пока равны, так как рейтинг Меркель значительно снизился из-за ошибок в 2015- начале 2016 гг. по вопросу миграционной политики, которая привела к серьезному миграционному кризису, ослаблению ФРГ и дальнейшей фрагментации ЕС. Угроза массовой миграции стала важной причиной отхода ряда стран Восточной Европы от общеевропейского курса и в большой мере повлияла на итоги референдума по Brexit в Великобритании

    В этом контексте существенно повысился  рейтинг евроскептической партии "Альтернатива для Германии" (AfD), которая выступает за резкое ужесточение миграционной политики, ограничение полномочий органов ЕС и отмену санкций против РФ. Она также требует проведение референдума о выходе из еврозоны и возвращение национальной валюты.

    "Альтернатива для Германии" пользуется растущей поддержкой среди тех немцев, которые устали от традиционных политических партий, разочаровались в левых и в правых. Наряду с этим, конкуренцию Меркель составляет и Левая партия. 

    Впервые со времен существования гитлеровской Германии крайне правая партия имеет все шансы войти в бундестаг ФРГ. 

    Для Меркель, ФРГ и ЕС многое также будет зависеть от того, в какой степени Меркель сумеет наладить диалог с Трампом в ходе визита в США на текущей неделе. 

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    Провал референдума относительно реформы премьер-министра Италии Маттео Ренци, провоцирует досрочные выборы в итальянском парламенте. Очередные парламентские выборы в Италии должны пройти в 2018 году, но многие политики, особенно от евроскептичних партий, призывают провести досрочные выборы, которые могут состояться уже в июне. Так, две крупнейшие оппозиционные партии – евроскептическое движение "Пять звезд" и ультраправая "Лига севера" – настаивают на досрочных выборах.

    Парламент Венгрии 13 марта избрал Яноша Адера президентом Венгрии на второй пятилетний срок. Агентство dpa отмечает, что Адер за пять лет президентства, неоднократно демонстрировал независимость. Однако,  в целом, премьер-министр страны Виктор Орбан и Адер "придерживаются схожих взглядов", в том числе и настороженно относятся к беженцам, передает DW.

    Премьер-министров Нидерландов Марк Рютте
    REUTERS Francois Lenoir
    В Нидерландах избрали парламент, большинство - у партии премьера Рютте

    Очередные президентские выборы в Сербии могут состояться в апреле 2017 года, сообщил  глава государства Томислав Николич.  Ранее Николич сообщил, что отказался от идеи о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих весной выборах главы государства после того, как правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) проголосовала за кандидатуру премьера Александра Вучича. Дата очередных президентских выборов в Сербии официально не определена. 

    В январе 2018 года и в октябре 2017 года в Чехии будут избирать президента и членов Нижней Палаты парламента, соответственно. На  парламентских выборах ожидается победа партии евроскептиков ANO, которую возглавляет миллиардер Андрей Бабиш. Однако экономическая программа этой партии не предусматривает выхода из ЕС и отказа от евро.

    Действующий президент Чехии Милош Земан сообщил, что в грядущем году будет снова баллотироваться на пост главы государства.

    Очередные выборы самоуправлений в Латвии назначены на июнь 2017 года. 3 июня 2017 года, в субботу, в Латвии состоятся выборы в городские и краевые думы, — в ходе которых предстоит избрать депутатов в девять городских и 110 краевых дум. Очередные муниципальные выборы в Эстонии также пройдут в 2017 году.

    Президент Албании Буяра Нишани установил 18 июня 2017 года в качестве даты парламентских выборов. Албанский президент издал указ об избрании 140 депутатов на четырехлетний срок. Албания прокладывает себе путь к запуску переговоров о членстве в Евросоюзе.

    Выборы в Норвегии проходят каждый второй год. Выборы в Стортинг и в органы местного самоуправления проводятся поочередно. То есть состав Стортинга выбирается каждые четыре года, то же самое касается и муниципальных органов и советов фюльке. В 2017 г. должны состояться выборы в Стортинг.

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    Парламент Каталонии принял решение о проведении референдума о независимости не позднее сентября 2017 года.  

    Как бы там ни было, даже, если в 2017 году крайне правые не придут к власти в ключевых странах Европы, они будут продолжать ощутимо усиливать давление на власти с целью проведения  антиэмиграционный политики, политики, ослабляющей евроинтеграцию. 

    В связи с изложенным, ситуацию в ЕС и перспективы блока в 2017 году в интервью для Радио Свобода прокомментировал историк и политолог, профессор Кембриджского университета Брендан Симмс.

    Симмес отметил, что ЕС переживает критический момент, но "мы не можем точно сказать, куда на этот раз повернет поток истории". "Как часто в прошлом, судьба Европы будет решаться в Германии. Я бы не сказал, что предстоящие выборы принесут триумф "Альтернативе для Германии". Но "если нынешние тенденции в общественном мнении сохранятся, то уже следующие выборы могут стать успешными для популистов".

    Польский флаг
    East News Adam Wysocki
    Референдум о выходе Польши из Евросоюза: уже реальность?

    Кризисы в Европе в контексте вероятной смены лидеров ключевых стран, приведут, к дальнейшей фрагментации ЕС с изменением правил, даже в случае попытки имплементировать предложенный Юнкером сценарий "Европы двух скоростей", не принятый лидерами некоторых стран. Лидеры стран ЕС сегодня высказывают мысль о том, что от "обещания все более тесно интегрированного единого союза придется отказаться", пишет DW. 

    Согласно DW, в восточных странах ЕС и небольших странах по-прежнему выступают против концепции "ядра Европы". Так, Польша и Венгрия отвергают возможность "разных скоростей" при европейской интеграции, как и Румыния. Они не хотят оставаться позади и считают предложенный Юнкером сценарий – "прологом раскола евроблока". Наряду с этим, субсидии из Брюсселя Варшава, как и Будапешт хотели бы сохранить.

    На брюссельском саммите ЕС один из ключевых вопросов — имеет ли право на жизнь сценарий "Европы двух скоростей" — вызвал разногласия среди лидеров стран-ЕС. Очевидно, что глубокий конфликт внутри ЕС из-за будущей модели организации все еще не решен. Во время юбилейной встречи в Риме "его лишь прикроют документом с неопределенными формулировками", констатирует DW. 

    В таком контексте президент Трамп готовится встретиться на этой неделе с канцлером Меркель — "решающей фигурой в ЕС". Ранее президент США дал понять, что Евросоюз его мало интересует и положительно высказывался о выходе Великобритании из ЕС. Именно премьер-министр Великобритании Тереза Мэй стала первым иностранным лидером, который встретился с президентом Трампом после его вступления в должность.

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