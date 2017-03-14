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    Фийону официально предъявили обвинения в растрате госсредств

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    Ранее в СМИ появилась информация о том, что супруга Франсуа Фийона Пенелопа восемь лет получала зарплату как помощник парламентария. Также Фийон нанимал на работу и своих детей.
    Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
    RIA News Яна Лапикова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Обвинения по делу о растрате госсредств предъявлено кандидату на пост президента Франции Франсуа Фийону, передает агентство Рейтер со ссылкой на прокуратуру.

    Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Навстречу выборам. Фийон утвержден политкомитетом партии "Республиканцы"

    Ранее было известно, что экс-премьер должен явиться в суд 15 марта, и предполагалось, что обвинения будут выдвинуты в этот же день.

    Скандал вокруг семьи экс-премьера разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что его супруга Пенелопа восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылается на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. При этом газета делала оговорку, что нанимать членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

    Позже появилась информация, что Фийон нанимал на работу и своих детей. По данным Canard Enchaine, заработок двоих детей четы Фийон, работавших помощниками отца в Сенате (верхней палате парламента) Франции, составил 84 тысячи евро.

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