Фийону официально предъявили обвинения в растрате госсредств

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Обвинения по делу о растрате госсредств предъявлено кандидату на пост президента Франции Франсуа Фийону, передает агентство Рейтер со ссылкой на прокуратуру.

Ранее было известно, что экс-премьер должен явиться в суд 15 марта, и предполагалось, что обвинения будут выдвинуты в этот же день.

Скандал вокруг семьи экс-премьера разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что его супруга Пенелопа восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылается на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. При этом газета делала оговорку, что нанимать членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

Позже появилась информация, что Фийон нанимал на работу и своих детей. По данным Canard Enchaine, заработок двоих детей четы Фийон, работавших помощниками отца в Сенате (верхней палате парламента) Франции, составил 84 тысячи евро.