Первый госбюджет Трампа: сюрпризы и падения

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Алексей Богдановский — Вашингтон, для РИА Новости Украина

Бюджет, предложенный администрацией Дональда Трампа на 2018 финансовый год, предполагает резкий рост расходов на оборону и снижение затрат на международную помощь, охрану окружающей среды и социальные программы. Администрация планирует распространить "черновик" бюджета в 7:00 по местному времени, но Рейтер опубликовало параметры бюджета заранее.

Как сообщалось ранее, первый бюджет Трампа предполагает резкий рост расходов на оборону — примерно на 10%, или на 54 миллиарда долларов, из которых 52 миллиарда придутся на Пентагон, а остальное — на оборонные программы других министерств.

Без планируемого повышения расходы на оборону составили бы 522 миллиардов долларов, сообщают РИА Новости.

При этом республиканцы в конгрессе требуют потратить на оборону еще больше. Так, глава сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн предлагает тратить на оборону 640 миллиардов долларов в год.

Бюджетный план предполагает расширение ассигнований на борьбу с терроризмом, постройку новых кораблей для флота и приобретение дополнительных самолетов F-35 для ВВС.

Также почти на 7% увеличен бюджет министерства внутренней безопасности. Только на строительство стены на границе с Мексикой, которую пообещал возвести Трамп, в текущем году предлагается потратить 1,5 миллиарда долларов, а в будущем финансовом году еще 2,6 миллиарда долларов.

Предложенный администрацией Трампа бюджет на следующий год сокращает расходы на госдепартамент примерно на 28%, сообщил журналистам директор административно-бюджетного управления Мик Малвейни.

"Речь идет о сокращении примерно на 28%", — сказал Малвейни.

Согласно агентству Рейтер, на госдепартамент и Агентство США по международному развитию выделяется всего 25,6 миллиарда долларов, более чем на 10 миллиардов долларов меньше, чем в прошлом году.

При этом планируется сокращение также и финансирования программ ООН, хотя точный размер не объявлен. Будут сокращены ассигнования на борьбу с изменением климата и на культурные программы.

При этом 12 миллиардов долларов запланировано на непредвиденные расходы за рубежом, в том числе в связи с военными действиями в Афганистане, Ираке и Сирии.

Предложенный администрацией Трампа бюджет на следующий год сокращает расходы на Агентство по охране окружающей среды США (ЕРА) почти на треть.

Бюджет ЕРА сокращен на 31%, или на 2,6 миллиарда долларов. Планируется уволить более 3 тысяч сотрудников, или 19% работников министерства.

Также серьезно пострадали программы министерства труда, министерства образования, министерства городского планирования, в каждом из которых Трамп намерен отменить десятки программ помощи. На 21% сокращен бюджет министерства сельского хозяйства США. Планируется оставить без финансирования план администрации Обамы по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Среди других нетрадиционных предложений — повысить примерно вдвое оплату лицензирования новых лекарств для фармацевтических компаний и передать функции гражданского диспетчерского контроля от государства частникам.

Бюджет космического агентства НАСА сокращен менее чем на 1% до 19 миллиардов долларов.

Бюджет Трампа ориентируется на "жесткую силу", а не на концепцию "мягкой силы", пояснил Малвейни.

"Нет никаких сомнений, что это бюджет жесткой силы, не мягкой силы. Это сделано намеренно. Мы хотим послать очень ясный сигнал нашим союзникам и потенциальным противникам, что эта администрация опирается на крепкую силу. Так что деньги уходят из программ мягкой силы, таких как международная помощь, к более жестким силовым программам", — сказал Малвейни.

Концепция "мягкой силы" предполагает достижение целей путем продвижения взаимных интересов, вовлечения в сотрудничество, повышения привлекательности страны через международную помощь, пропаганду и другие средства. "Жесткая сила" связана с силовым давлением и сдерживанием союзников и потенциальных противников.

Окончательный проект бюджета будет представлен в мае. Чтобы этот проект стал законом, потребуется одобрение обеих палат конгресса и подпись президента. Традиционно "черновик" бюджета считается лишь широким описанием приоритетов Белого дома, а реальный бюджет обычно становится результатом торга и компромиссов между администрацией и конгрессом.