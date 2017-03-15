Трамп обещает новые данные о прослушке

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет представлена новая информация по прослушиванию его телефоны.

"Думаю, что многие интересные вещи выйдут на первый план в последующие две недели", — сказал Трамп в интервью Fox News, выдержки из которого были опубликованы в среду.

На вопрос, прослушивались ли именно его телефоны, Трамп ответил, что "прослушка включает много разных вещей".

Ранее Трамп заявил, что во время его избирательной кампании прежний глава государства Барак Обама дал указание прослушивать его штаб-квартиру. Доказательств Трамп не предоставил.

При этом Трамп попросил конгресс провести расследование по этому поводу. В конгрессе идут споры о том, давал ли Обама такие указания. ФБР дало утечки в СМИ, что директор бюро Джеймс Коми был возмущен предположениями Трампа. Официально ФБР и министерство юстиции эти заявления не комментируют.