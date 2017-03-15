Что происходит в мире: утечка декларации Трампа, секс-вечеринки офицеров

Carlos Barria/REUTERS

РИА Новости Украина

Налоговая декларация Трампа. Телекомпания MSNBC обнародовала в ночь на среду налоговую декларацию президента США Дональда Трампа за 2005 год, но Белый дом сорвал сенсационный репортаж, опередив журналистов с публикацией. Об этом пишет большинство мировых СМИ, среди них Wall Street Journal, Washington Post, USA Today, New York Times, TIME, Huffington Post, Independent, Guardian, Mirror, Monde и многие другие. Телеведущая Рэйчел Мэддоу написала в Twitter, что в ее распоряжении оказалась налоговая декларация Трампа, которую тот отказывался публиковать, и пообещала подробности в прямом эфире своей программы. Белый дом, узнав о предстоящей утечке, еще до программы сообщил основные параметры декларации: Трамп получил в 2005 году доход "более 150 миллионов долларов" и заплатил с них 38 миллионов долларов налога. Из документов телеканала следует, что Трамп и его супруга Меланья заплатили 5,3 миллиона подоходного налога в 2005 году (ставка всего 4%), а львиную долю их выплат составил плоский "альтернативный минимальный налог" — более 31 миллиона долларов. Таким образом, эффективная ставка федерального подоходного налога Трампа составила в 2005 году около 25%. Как отмечает газета Washington Post, журналист Дэвид Кэй Джонстон, обладатель Пулитцеровской премии за специализированную журналистику, заявил в эфире MSNBC, что получил две страницы декларации Трампа по почте. При этом, по данным газеты Hill, Джонстон заявил, что есть вероятность, что декларацию ему направил сам Трамп. "Абсолютно незаконно воровать и публиковать налоговые декларации", - говорится в заявлении Белого дома. Там также уточнили, что Трамп заплатил не больше, чем был обязан заплатить по закону.

Фийону предъявили обвинения. Кандидату на пост президента Франции Франсуа Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств, связанных с фиктивным трудоустройством членов его семьи, пишут зарубежные СМИ (Figaro, Monde, Journal du Dimanche, Parisien, Guardian, Telegraph, Independent и другие). Ему также инкриминируется сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций. Как отмечает газета JDD, Фийон не стал отвечать на вопросы следователей, однако вновь заявил, что не нарушал закон. "Я не прошу ни исключительного, ни благосклонного отношения, а лишь соблюдения норм права", — сказал Фийон на встрече с судебными следователями. Он отметил, что просит следствие изучить дело беспристрастно и без спешки. "Я хочу, чтобы ко мне относились как к любому гражданину", — заявил экс-премьер. Как отмечает газета Parisien, это первый случай, когда кандидату на пост президента предъявлены обвинения. Представитель предвыборного штаба Фийона Франсуа Баруэн заявил, что в отношении экс-премьера действует презумпция невиновности, точно так же, как и в отношении других участников судебного процесса. Адвокат Фийона Антонен Леви заявил, что защита политика планирует в течение шести месяцев оспорить предъявленные обвинения.

Расследование работы RT. Американский сенатор-демократ Джин Шахин (Jeanne Shaheen) представит законопроект, который даст министерству юстиции США дополнительные полномочия для проведения расследования в отношении телеканала RT в США, пишет газета Politico. Сенатор подозревает телеканал RT в возможных нарушениях существующего закона о регистрации иностранных агентов. По ее словам, законопроект является ответом на отчет американских спецслужб о якобы российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Российская сторона неоднократно отвергала подобные обвинения, а президент США Дональд Трамп называл их "смехотворными". Черновой вариант законопроекта, попавший в распоряжение издания, называется "Закон о модернизации регистрации иностранных агентов и принуждении к ней" (Foreign Agents Registration Modernization and Enforcement Act). Он предполагает предоставление больших полномочий минюсту для запроса у организаций информации об их зарубежных связях и источников их финансирования. Как отмечает газета, законопроект Шахина маловероятно серьезно продвинется дальше, но это является проявлением очередной попытки представителей Демократической партии дать отпор якобы "вмешательству РФ в выборы и политическую жизнь в США".

Тайное захоронение наркомафии в Мексике. Прокуратура мексиканского штата Веракрус обнаружила более 250 человеческих черепов в тайном захоронении наркомафии на территории этого штата, сообщил во вторник прокурор Хорхе Уинклер. По данным медиков, речь идет в основном об останках молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет обоих полов. Пока раскопана лишь треть захоронения, эксперты полагают, что общее число тел в захоронении будет больше. "Я не представляю, сколько еще людей могли быть там захоронены нелегально, это самое большое такое захоронение в Мексике и, возможно, в мире", - приводит газета Guardian слова Уинклера. Он отметил, что есть сообщения о 2,4 тысячи людей, которые по-прежнему считаются пропавшими без вести. С 2010 года в Веракрусе без вести пропали порядка 720 человек. Как отмечает газета New York Times, этот штат на побережье Мексиканского залива давно стал ареной противостояния могущественных наркокартелей страны.

Адмирал, семь офицеров США и секс-вечеринки, о которых сообщает газета Washington Post со ссылкой на документы федерального суда в Сан-Диего, штат Калифорния. По делу проходят контр-адмирал Брюс Лавлесс, который служит в разведке ВМС США в Пентагоне, а также несколько капитанов ВМС и полковник морской пехоты в отставке. Обвинение заявило, что офицеры получали взятки от бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса из Сингапура, который работал по контрактам с Пентагоном. Обвинение утверждает, что бизнесмен дарил офицерам дорогие подарки, поездки на курорты и услуги проституток. Среди подарков в обвинительном заключении значатся часы стоимостью в 25 тысяч долларов, сигары по 2 тысячи долларов за коробку и коньяк по 2 тысячи за бутылку. Кроме того, Фрэнсис устраивал "секс-вечеринки" для офицеров с флагманского корабля Blue Ridge 7-го флота США, утверждает обвинение. Так, в ходе визита в 2008 году на Филиппины пять офицеров ВМС США участвовали в "многодневной вечеринке" с проститутками и выпили все запасы дорогого шампанского в фешенебельном отеле на общую сумму в 50 тысяч долларов. Кроме того, в 2007 году опять же в Маниле Фрэнсис оплатил дебош, в ходе которого "в сексуальных актах использовались исторические экспонаты", связанные с прославленным генералом Второй мировой войны Дугласом Макартуром, говорится в обвинительном заключении. Всего по данному делу проходит уже 27 обвиняемых, под подозрением оказались более 200 человек.