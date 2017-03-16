О чем говорят в мире: выборы в Нидерландах, блокирование указа Трампа

РИА Новости Украина

Нидерландцы отказали популистам на выборах. Зарубежная пресса (Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, Guardian, Washington Post, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel, Zeit, Welt и другие) в четверг широко освещает прошедшие накануне парламентские выборы в Нидерландах.

По результатам подсчета 75% голосов, по данным газеты Guardian, лидирует "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) (32 места в парламенте) во главе с действующим премьером Марком Рютте. Второе место (20 мест в парламенте) достается крайне правой "Партии свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, третье место с небольшим отставанием в один голос поделят "Христианско-демократический призыв" и "Демократы-66".

"Сегодня вечер, когда Нидерланды, после Brexit и американских выборов сказали "нет" неприемлемому популизму", - цитирует Рютте газета Washington Post.

"Несмотря на то, что "Партия свободы", по результатам опросов, имела достаточное преимущество большую часть прошлого года, избиратели отказались от поддержки партии на участках", — пишет Financial Times, отмечая, что крайне правые немного улучшили свой результат по сравнению с 2012 годом.

По данным Guardian, популярность Рютте возросла на фоне дипломатического скандала с Турцией, разгоревшегося после того, как "он запретил министрам Турции участвовать в кампании в Нидерландах". Наилучший результат, по предварительным результатам, показала партия "Зеленые левые", увеличив число место в парламенте с четырех на прошлых выборах до 14. Аутсайдером стала "Партия труда", потерявшая 31 парламентское кресло.

Следующий вопрос в политической повестке дня — какие партии сформируют парламентскую коалицию, отмечают издания.

Российских агентов и хакеров обвинили по делу об утечке данных Yahoo. Двух российских агентов разведки и двух хакеров обвинили по делу о "сокрушительной преступной утечке данных" сайта Yahoo, которая затронула по меньшей мере полмиллиарда аккаунтов пользователей, пишет газета Washington Post и другие издания (Guardian, Tagesschau, Spiegel, Zeit, Monde, Figaro).

Сторона обвинения считает, что хакеры получали незаконный доступ к личной информации граждан США и России через взлом сетей компаний, предоставляющих почтовые услуги, в том числе Yahoo. Атакам подверглись дипломаты, члены правительства обеих стран, коммерческие компании и журналисты.

"Это первый случай, когда представителям российского ФСБ предъявлены обвинения, связанные с киберпреступлениями, в США", — отмечает газета New York Times, называя решение американского минюста "беспрецедентным шагом, показывающим сильное недоверие между американскими и российскими властями по вопросу кибербезопасности".

Как отмечают СМИ, два крупных взлома аккаунтов Yahoo, о которых стало известно в прошлом году, привели к тому, что цена сделки по продаже компании Yahoo американской Verizon, первоначально согласованная на отметке в 4,83 миллиарда долларов, понизилась на 350 миллионов долларов.

Гавайский судья заблокировал запрет Трампа на въезд в США. Мировые СМИ (Washington Post, Politico, Los Angeles Times, New York Times и другие) пишут, что судья в американском штате Гавайи приостановил действие нового миграционного указал президента США Дональда Трампа.

Как пишет газета New York Times, судья Деррик Уотсон постановил, что "штат Гавайи и индивидуальный истец Исмаил Эльшикх (Ismail Elshikh), имам Мусульманской ассоциации Гавайев, имели веские основания для того, чтобы оспорить указ как дискриминирующий по признаку отношения к религии".

Судья заключил, что допустить вступление указа в силу в полночь означало бы причинить им непоправимый ущерб, отмечает газета. Указ должен был вступить в полночь 15 марта (06.00 по Киеву) по всей стране.

Издание Washington Post сообщает, что заявление на предоставление иммигрантской визы мачехи Эльшикха, которая является гражданкой Сирии, находилось в обработке. Таким образом, после вступление указа в силу въезд в США был бы ей запрещен. Трамп назвал решение Уотсона "беспрецедентным превышением полномочий".

"Мы будем с этим бороться. Мы намерены сделать все, в том числе пройти весь путь до Верховного суда. И мы намерены победить и поддерживать безопасность нашего народа", - цитируют СМИ Трампа.

Президент США шестого марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище.

Теракт в Дамаске унес жизни 35 человек. Мировые СМИ шокированы (Guardian, Independent, USA Today, New York Times, Zeit, Spiegel и другие) событиями в сирийском Дамаске, где, по последним данным, в двух терактах погибли 35 человек, еще 65 человек получили ранения.

Два взрыва прогремели в среду в столице страны: первый террорист-смертник подорвал себя во Дворце правосудия вблизи рынка Хамидия в старинной цитадели города, позднее его сообщник совершил взрыв в одном из ресторанов на западе сирийской столицы.

Международные СМИ обращают внимание на то, что теракты совпали с шестой годовщиной начала конфликта в Сирии. Ответственность за атаки пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок.