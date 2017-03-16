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    Аналитика и комментарии

    О чем говорят в мире: выборы в Нидерландах, блокирование указа Трампа

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    Жители Нидерландов выбрали парламент страны, теракт в Дамаске унес жизни 35 человек, российских агентов и хакеров обвинили по делу об утечке данных Yahoo, а гавайский судья заблокировал запрет Трампа на въезд в США.
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria

    РИА Новости Украина

    Нидерландцы отказали популистам на выборах. Зарубежная пресса (Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, Guardian, Washington Post, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel, Zeit, Welt и другие) в четверг широко освещает прошедшие накануне парламентские выборы в Нидерландах.

    По результатам подсчета 75% голосов, по данным газеты Guardian, лидирует "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) (32 места в парламенте) во главе с действующим премьером Марком Рютте. Второе место (20 мест в парламенте) достается крайне правой "Партии свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, третье место с небольшим отставанием в один голос поделят "Христианско-демократический призыв" и "Демократы-66".

    "Сегодня вечер, когда Нидерланды, после Brexit и американских выборов сказали "нет" неприемлемому популизму", - цитирует Рютте газета Washington Post.

    Премьер-министров Нидерландов Марк Рютте
    REUTERS Francois Lenoir
    В Нидерландах избрали парламент, большинство - у партии премьера Рютте

    "Несмотря на то, что "Партия свободы", по результатам опросов, имела достаточное преимущество большую часть прошлого года, избиратели отказались от поддержки партии на участках", — пишет Financial Times, отмечая, что крайне правые немного улучшили свой результат по сравнению с 2012 годом.

    По данным Guardian, популярность Рютте возросла на фоне дипломатического скандала с Турцией, разгоревшегося после того, как "он запретил министрам Турции участвовать в кампании в Нидерландах". Наилучший результат, по предварительным результатам, показала партия "Зеленые левые", увеличив число место в парламенте с четырех на прошлых выборах до 14. Аутсайдером стала "Партия труда", потерявшая 31 парламентское кресло.

    Следующий вопрос в политической повестке дня — какие партии сформируют парламентскую коалицию, отмечают издания.

    Российских агентов и хакеров обвинили по делу об утечке данных Yahoo. Двух российских агентов разведки и двух хакеров обвинили по делу о "сокрушительной преступной утечке данных" сайта Yahoo, которая затронула по меньшей мере полмиллиарда аккаунтов пользователей, пишет газета Washington Post и другие издания (Guardian, Tagesschau, Spiegel, Zeit, Monde, Figaro).

    Сторона обвинения считает, что хакеры получали незаконный доступ к личной информации граждан США и России через взлом сетей компаний, предоставляющих почтовые услуги, в том числе Yahoo. Атакам подверглись дипломаты, члены правительства обеих стран, коммерческие компании и журналисты.

    "Это первый случай, когда представителям российского ФСБ предъявлены обвинения, связанные с киберпреступлениями, в США", — отмечает газета New York Times, называя решение американского минюста "беспрецедентным шагом, показывающим сильное недоверие между американскими и российскими властями по вопросу кибербезопасности".

    Управляющий партнер Института переговорных навыков Юлия Осмоловская.
    Юлия Осмоловская, facebook
    Нидерланды пересмотрят законы к эмигрантам после выборов - Осмоловская

    Как отмечают СМИ, два крупных взлома аккаунтов Yahoo, о которых стало известно в прошлом году, привели к тому, что цена сделки по продаже компании Yahoo американской Verizon, первоначально согласованная на отметке в 4,83 миллиарда долларов, понизилась на 350 миллионов долларов.

    Гавайский судья заблокировал запрет Трампа на въезд в США. Мировые СМИ (Washington Post, Politico, Los Angeles Times, New York Times и другие) пишут, что судья в американском штате Гавайи приостановил действие нового миграционного указал президента США Дональда Трампа.

    Как пишет газета New York Times, судья Деррик Уотсон постановил, что "штат Гавайи и индивидуальный истец Исмаил Эльшикх (Ismail Elshikh), имам Мусульманской ассоциации Гавайев, имели веские основания для того, чтобы оспорить указ как дискриминирующий по признаку отношения к религии".

    Судья заключил, что допустить вступление указа в силу в полночь означало бы причинить им непоправимый ущерб, отмечает газета. Указ должен был вступить в полночь 15 марта (06.00 по Киеву) по всей стране. 

    Издание Washington Post сообщает, что заявление на предоставление иммигрантской визы мачехи Эльшикха, которая является гражданкой Сирии, находилось в обработке. Таким образом, после вступление указа в силу въезд в США был бы ей запрещен. Трамп назвал решение Уотсона "беспрецедентным превышением полномочий".

    "Мы будем с этим бороться. Мы намерены сделать все, в том числе пройти весь путь до Верховного суда. И мы намерены победить и поддерживать безопасность нашего народа", - цитируют СМИ Трампа.

    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Carlos Barria/REUTERS
    Что происходит в мире: утечка декларации Трампа, секс-вечеринки офицеров

    Президент США шестого марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище.

    Теракт в Дамаске унес жизни 35 человек. Мировые СМИ шокированы (Guardian, Independent, USA Today, New York Times, Zeit, Spiegel и другие) событиями в сирийском Дамаске, где, по последним данным, в двух терактах погибли 35 человек, еще 65 человек получили ранения.

    Два взрыва прогремели в среду в столице страны: первый террорист-смертник подорвал себя во Дворце правосудия вблизи рынка Хамидия в старинной цитадели города, позднее его сообщник совершил взрыв в одном из ресторанов на западе сирийской столицы.

    Международные СМИ обращают внимание на то, что теракты совпали с шестой годовщиной начала конфликта в Сирии. Ответственность за атаки пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок.

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