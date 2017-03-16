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    Партия Рютте уверенно лидирует на выборах в парламент Нидерландов

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    Согласно предварительным результатам, "Народная партия за свободу и демократию" премьера Марка Рютте получит 32 из 150 мест в парламенте, крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом – 19 мест.
    Парламентские выборы в Нидерландах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Праволиберальная нидерландская "Народная партия за свободу и демократию" (VVD), которую возглавляет премьер-министр страны Марк Рютте, лидирует на парламентских выборах по результатам подсчета 54% голосов, сообщает агентство Франс Пресс.

    Герт Вильдерс. Архивное фото
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    Согласно предварительным результатам, партия премьера получит 32 из 150 мест в парламенте, крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом – 19 мест. Второе место с "Партией свободы" разделят "Христианско-демократический призыв" и партия "Демократы-66", отмечает нидерландское новостное агентство ANP. Первые данные exit polls показывали практически такие же результаты.

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    Явка, по предварительным данным, составила 81%.

    Нижняя палата парламента Нидерландов (генеральные штаты), избираемая на четыре года, состоит из 150 мест. Именно нижней палате принадлежат права законодательной инициативы и внесения поправок. Правительство страны формируется на основе парламентского большинства.

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