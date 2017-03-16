В Нидерландах избрали парламент, большинство - у партии премьера Рютте

РИА Новости Украина

Парламентские выборы прошли в Нидерландах в среду, избирательные участки закрылись в 21.00 по местному времени (22.00 по Киеву).

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на exit polls, победу одержала праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) во главе с нынешним премьер-министром Марком Рютте, получившая 31 место в парламенте и 150. Крайне правая "Партия свободы" (PVV), лидером которой является Герт Вилдерс, по данным exit polls, получила 19 мест. Столько же получили партии "Христианско-демократический призыв" и "Демократы-66".

Явка избирателей составила 81%, отмечает агентство Рейтер. Всего в выборах приняли участие 28 партий, что является рекордным показателем со времен Второй мировой войны.

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Нижняя палата парламента Нидерландов (генеральные штаты), избираемая на четыре года, состоит из 150 мест. Именно нижней палате принадлежат права законодательной инициативы и внесения поправок. Правительство страны формируется на основе парламентского большинства.

Так как ни одна из партий не набирает большинство (76 мест), победителю гонки предстоит найти партнеров для формирования правящей коалиции. Так, вполне вероятно, что в коалицию с VVD войдут партии "Христианско-демократический призыв", "Демократы-66", а также "Зеленые левые".

Выборы на фоне политического конфликта

Голосование в Нидерландах проходило на фоне острого дипломатического конфликта с Турцией.

Отношения между странами обострились после того, как власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы проинформировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска. Чавушоглу, находясь во французском городе Мец, назвал Нидерланды "столицей фашизма".

По мнению наблюдателей и экспертов, дипломатическая ссора с Анкарой могла внести свои коррективы в предвыборный расклад и не играла на руку партии действующего премьера.

Ранее Рютте заявил, что попытается разрядить напряженную обстановку в отношениях с Турцией, однако приносить извинения турецкой стороне он не собирается.

Хакерские атаки

По сообщению агентства Рейтер, два самых популярных среди нидерландских избирателей сайта в среду оказались недоступны для интернет-пользователей, вероятно, по причине хакерской атаки.

По данным агентства, неизвестные атаковали сайты Stemwijzer и Kiescompas, которые "помогают жителям Нидерландов решить, за какую партию голосовать". Сайты предлагают избирателям ответить на ряд вопросов, а затем показывают, идеология какой партии совпадает с их точкой зрения. При этом отмечается, что большинство избирателей посещали сайты до выборов, а не в сам день голосования.

Сайт Stemwijzer подтвердил, что на него была совершена "атака DDoS". На данный момент сайт доступен, но продолжает подвергаться нападениям.

"Происходит следующее: мы можем решить проблему на какое-то время, но затем она снова возникает", — сообщила представитель сайта.

Журналистам Sputnik отказали в аккредитации

Сразу после окончания выборов запланировано мероприятие ("вечеринка") голландского премьера Рютте и его партии (VVD), на которое, по сообщению представителей партии, ожидается более 800 гостей, включая журналистов.

Однако накануне мероприятия пресс-служба VVD неожиданно отказала в аккредитации корреспондентам российского агентства Sputnik якобы по причине нехватки мест.

"Для участия в мероприятии в рамках избирательной кампании зарегистрировались более 300 журналистов. Это значительно превышает возможности нашего пресс-центра и означает, что мы не можем должным образом разместить всех представителей СМИ. Нам очень жаль, что мы вынуждены сообщить вам, что мы не можем предоставить аккредитацию Sputnik Deutschland и Sputnik France", — говорится в письме, полученном корреспондентами.

Известно, что пресс-служба партии изначально одобрила аккредитацию журналистов Sputnik и направила официальное письмо-подтверждение, где говорилось, что они внесены в список гостей. Однако 14 марта, накануне мероприятия, последовал внезапный отказ.

Корреспонденты Sputnik обратились к штабу Рютте с просьбой разъяснить, представители каких СМИ также были исключены из мероприятия и не имеет ли это решение политических оснований. Ответа до сих пор не последовало.