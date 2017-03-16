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    Суд в штате Гавайи приостановил действие нового миграционного указа Трампа

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (100)

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    Как отмечают СМИ, решение гавайского судьи приостанавливает действие указа, который должен был вступить в полночь 15 марта (06.00 по Киеву), по всей стране.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    twitter.com/realdonaldtrump

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Судья в американском штате Гавайи приостановил действие нового миграционного указал президента США Дональда Трампа, сообщило информационное агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
    Слово Трампа. Новые векторы внутренней и внешней политики США

    По его данным, судья Деррик Уотсон выпустил свое предписание после изучения соответствующего запроса властей штата.

    Как сообщила телекомпания CNN, это решение приостанавливает действие указа, который должен был вступить в полночь 15 марта (06.00 по Киеву), по всей стране.

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    Президент США Дональд Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище.

    Белый дом уже сообщил, что изучает информацию о решении судьи в штате Гавайи о приостановке нового миграционного указа.

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