Суд в штате Гавайи приостановил действие нового миграционного указа Трампа

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Судья в американском штате Гавайи приостановил действие нового миграционного указал президента США Дональда Трампа, сообщило информационное агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, судья Деррик Уотсон выпустил свое предписание после изучения соответствующего запроса властей штата.

Как сообщила телекомпания CNN, это решение приостанавливает действие указа, который должен был вступить в полночь 15 марта (06.00 по Киеву), по всей стране.

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Президент США Дональд Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище.

Белый дом уже сообщил, что изучает информацию о решении судьи в штате Гавайи о приостановке нового миграционного указа.