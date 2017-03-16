наверх
16.03.201703:56
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55- 0.05
  • USD26.88- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Встреча Путина и Трампа может произойти в Словении - МИД страны

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (101)

    (обновлено: )28
    Министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец заявил, что предложение об организации встречи президентов России и США уже передано российским официальным лицам.
    Глава МИД Словении Карл Эрьявец. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может произойти в Словении, заявил министр иностранных дел страны Карл Эрьявец, передает агентство Блумберг.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
    Слово Трампа. Новые векторы внутренней и внешней политики США

    "Это возможно", — сказал он в интервью агентству. "Возражений с американской или российской стороны нет", — добавил он.

    Раннее стало известно, что Словения готова предоставить площадку для встречи Путина и Трампа. Глава МИД страны Карл Эрьявец заявил, что предложение об организации встречи в Словении передано российским официальным лицам, в частности, с ним в декабре 2016 года был ознакомлен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Министр отметил, что Словения имеет опыт организации подобных мероприятий: в 2001 году страна стала местом первых переговоров Путина и тогдашнего президента США Джорджа Буша. Позже после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором Путин заявил журналистам, что Любляна может стать местом встречи лидеров России и США, но это зависит от целого ряда обстоятельств.

    На прошлой неделе президент Словении Борут Пахор вновь заявил о готовности предоставить площадку для встречи глав России и США.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что встреча Путина и Трампа может состояться на саммите G-20 в Гамбурге в июле. При этом Белый дом не смог подтвердить эту информацию.

    Читайте также — Экстренное заседание СНБО: точки над "і" почти расставлены

    В середине марта президент Чехии Милош Земан заявил, что готов во время встреч с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным предложить им провести двусторонние переговоры в Праге.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что РФ разочарована динамикой отношений Киева с Белым домом. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Конфликт на блокпосту в Константиновке Донецкой области. Видео
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Петр Порошенко
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    "Сбербанк". Архивное фото
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Юлия Самойлова
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ