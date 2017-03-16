Встреча Путина и Трампа может произойти в Словении - МИД страны

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может произойти в Словении, заявил министр иностранных дел страны Карл Эрьявец, передает агентство Блумберг.

"Это возможно", — сказал он в интервью агентству. "Возражений с американской или российской стороны нет", — добавил он.

Раннее стало известно, что Словения готова предоставить площадку для встречи Путина и Трампа. Глава МИД страны Карл Эрьявец заявил, что предложение об организации встречи в Словении передано российским официальным лицам, в частности, с ним в декабре 2016 года был ознакомлен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Министр отметил, что Словения имеет опыт организации подобных мероприятий: в 2001 году страна стала местом первых переговоров Путина и тогдашнего президента США Джорджа Буша. Позже после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором Путин заявил журналистам, что Любляна может стать местом встречи лидеров России и США, но это зависит от целого ряда обстоятельств.

На прошлой неделе президент Словении Борут Пахор вновь заявил о готовности предоставить площадку для встречи глав России и США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что встреча Путина и Трампа может состояться на саммите G-20 в Гамбурге в июле. При этом Белый дом не смог подтвердить эту информацию.

Читайте также — Экстренное заседание СНБО: точки над "і" почти расставлены

В середине марта президент Чехии Милош Земан заявил, что готов во время встреч с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным предложить им провести двусторонние переговоры в Праге.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что РФ разочарована динамикой отношений Киева с Белым домом.