Нидерланды пересмотрят законы к эмигрантам после выборов - Осмоловская

Политический конфликт между Турцией и Евросоюзом, в первую очередь Нидерландами, не утихает.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не станет приносить извинения Турции от имени голландского правительства. По его словам, извиниться в данной ситуации должна Турция.

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб 10 марта по соображениям безопасности запретил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу проводить митинг возле турецкого консульства в Роттердаме в поддержку референдума о расширении полномочий президента.

Позже президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил власти Нидерландов в нацизме в контексте скандала. Рютте, в свою очередь, счел слова Эрдогана "сумасшествием".

Конфликт между Турцией и Нидерландами в эфире радиостанции Голос Столицы прокомметировал управляющий партнер Института переговорных навыков, карьерный дипломат в прошлом, Юлия Осмоловская.

Есть ли надежда, что, несмотря на все внутриполитические факторы, этот конфликт все-таки через несколько недель или месяц сойдет на нет?

— Во-первых, это будет зависеть от того, кто придет к власти в Нидерландах, я имею в виду ожидаемые выборы в нижнюю палату парламента в среду. Хотя, наверное, кто бы ни пришел, потому что конкурент нынешнему премьеру — это более радикально настроенные партии, которые выступают как раз за ужесточение законов к эмигрантам и вообще ужесточение этой политики по сравнению с той программой, которую исповедует нынешний премьер-министр Рютте. С другой стороны, поскольку эти заявления были сделаны конкретными персоналиями, я имею в виду сейчас господина Рютте, то даже если он сохранит конфигурацию, при которой останется премьер-министром при выборах в парламент и будет при власти, то очень тяжело будет выходить за рамки этих персональных оскорблений, которые прозвучали между Турцией и Нидерландами. То есть, я не вижу, что это будет легко.

Такое обострение риторики способно сыграть свою роль во время агитации, которую проводят члены турецкого правительства? Возможно ли, что такое повышение ставок мобилизует сторонников конституционных изменений?

— Вряд ли можно говорить, что оно мобилизует сторонников конституционных изменений, скорее, можно говорить, что это может обострить противодействие турецкой диаспоры к правительству тех стран Европы, в которых она в настоящий момент находится. Потому что здесь вопрос по следующей волне протестов со стороны турецкой диаспоры как раз связан с тем, что они это квалифицируют как запрет им на право волеизъявления, а не столько вопрос по сути, что будет в этой конституционной реформе. Я хочу сказать, что на самом деле это достаточно странно со стороны Турции использовать нынешних членов правительства для проведения агитации по вопросам, которые касаются внутренней политики. Потому что есть негласное правило между странами, они принимают и взаимодействуют с правительством другой страны, с теми, кто есть, с теми, кто назначен, но они всегда стоят в стороне от каких-то внутриполитических процессов, то есть они не вмешиваются во внутриполитические дела. И поэтому привлечение министра иностранных дел, министра социальной политики со стороны Турции к агитации турецкой диаспоры в странах ЕС, это было изначально не очень разумным шагом на самом деле, который спровоцировал последующие вот эти напряжения.

От Эрдогана прозвучал тонкий намек, что турецкая диаспора может повлиять на результаты выборов в самих Нидерландах. Так ли это? Канал Euronews в Youtube Диппредставительства Нидерландов в Турции остаются в осаде

— Конечно, там так и получилось. То есть разрешить прямую агитацию представителей турецкой власти, обращение к своим гражданам по внутриполитическим турецким вопросам на территории Нидерландов, это очень сложный вопрос. А с другой стороны, в своей предвыборной риторике как раз Рютте ориентировался, в том числе, на представителей диаспоры и мигрантов, поскольку эта категория потенциальных избирателей была больше готова голосовать за него, поскольку его противники исповедовали еще более радикальную риторику относительно мигрантов. Поэтому, пытаясь обеспечить себе более сильные позиции в избирательной кампании, Рютте даже обращался напрямую к представителям мигрантов, призывая их агитировать за свою партию. Здесь у него очень сложная ситуация, и я думаю, это как раз может повлиять на то, что турецкая диаспора мобилизуется и пойдет голосовать не в пользу господина Рютте. Но вопрос, за кого они будут голосовать тогда, неизвестно.

Ждете ли вы, что может возникнуть конфликт между Анкарой и другой европейской страной?

— Конечно, это может быть, потому что вся эта кампания, если мы говорим о сути изменений в конституцию, имеет своей целью усилить авторитарный режим Эрдогана. То, против чего европейское сообщество всегда выступало. И в данном случае нужно смотреть на более долгосрочные последствия от этого обострения, которое очень негативное, в том числе для Украины. Во-первых, мы говорим о том, что сейчас говорить о диалоге между ЕС и Турцией по европейской интеграции Турции практически невозможно, потому что есть уже заявление из Брюсселя о том, что приостанавливается выделение макрофинансовой помощи со стороны ЕС Турции в контексте европейской интеграции. Потом мы можем понимать, что Турция будет шантажировать разрывом соглашения о репатриации беженцев на территорию Европы со стороны Турции. И самое главное, несмотря на суть конфликта, но поскольку оно связано с Турцией как одной из самых крупных стран за пределами ЕС, которая уже несколько десятилетий подряд безуспешно пытается реализовать свою евроинтеграционную перспективу, так или иначе, Турцию, Украину, в менталитете, в срезе европейской общественности, воспринимали как две относительно равноценно проблемных страны в отношениях с ЕС, несмотря на специфику каждой из них. То основной избиратель и основной европеец после этого конфликта с Турцией будет еще более настороженно относиться к перспективам евроинтеграции Украины. А учитывая то, что голландцы должны еще подтвердить и переподтвердить ратификацию соглашения об ассоциации, есть прямые риски для нашего соглашения, для его судьбы в том числе.

Ранее политолог-международник Владимир Воля в эфире "ГС" проанализировал скандал между Нидерландами и Турцией из-за отмены разрешения на прилет главы турецкого МИД.

А эксперт-международник Владимир Кушниренко в эфире "ГС" заявил, что после референдума в Турции, Эрдоган будет стремиться к нормализации отношений с ЕС.