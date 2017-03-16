Белый дом прокомментировал публикацию налоговых деклараций Трампа

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Белый дом назвал незаконной публикацию СМИ налоговых деклараций президента США Дональда Трампа.

Ранее ведущая канала MSNBC Рэйчел Мэддоу заявила, что в ее распоряжении оказалась налоговая декларация президента Дональда Трампа за 2005 год.

Журналисты в ходе брифинга спросили у официального представителя Белого дома Шона Спайсера, намерен ли глава государства предпринимать какие-то юридические действия в отношении журналистки. "Я бы адресовал этот вопрос адвокату президента. Публиковать чьи-то личные налоговые декларации незаконно", — сказал он.

Спайсер отрицательно ответил на вопрос о том, намерен ли Трамп сам публиковать свои налоговые декларации. "Президент не опубликовал их", — сказал он.

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