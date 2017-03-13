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    В мире

    Трамп просит журналистов определить, на какие цели пожертвовать зарплату

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (95)

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    По словам пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера, президент США намеревается пожертвовать свою зарплату на благотворительность в конце года. Это позволит избежать претензий журналистского корпуса на счет того, куда пошли средства.
    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп, как и обещал во время предвыборной кампании, пожертвует свою зарплату на благотворительность, рассказал журналистам пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

    Дональд Трамп
    Mandel NGAN / AFP
    О чем пишут в мире: новый иммиграционный указ Трампа, "русский" Newsweek

    "Президент намеревается пожертвовать свою зарплату на благотворительность в конце года. Он попросил вас определить, на какие цели это пойдет. Это позволит избежать претензий журналистского корпуса на счет того, куда пошли средства", — сказал Спайсер под смех репортеров, собравшихся на брифинг Белого дома.

    Трамп был известен до избрания президентом прежде всего как бизнесмен и шоумен. Считается, что он миллиардер, но большинство экспертов сомневаются, что его состояние достигает 10 миллиардов долларов, как заявляет сам Трамп. Журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов.

    Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, американский лидер также может распоряжаться счетом на личные расходы в 50 тысяч долларов в год, ему доступен фонд оплаты поездок на 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.

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