Трамп просит журналистов определить, на какие цели пожертвовать зарплату

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КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп, как и обещал во время предвыборной кампании, пожертвует свою зарплату на благотворительность, рассказал журналистам пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

"Президент намеревается пожертвовать свою зарплату на благотворительность в конце года. Он попросил вас определить, на какие цели это пойдет. Это позволит избежать претензий журналистского корпуса на счет того, куда пошли средства", — сказал Спайсер под смех репортеров, собравшихся на брифинг Белого дома.

Трамп был известен до избрания президентом прежде всего как бизнесмен и шоумен. Считается, что он миллиардер, но большинство экспертов сомневаются, что его состояние достигает 10 миллиардов долларов, как заявляет сам Трамп. Журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов.

Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, американский лидер также может распоряжаться счетом на личные расходы в 50 тысяч долларов в год, ему доступен фонд оплаты поездок на 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.