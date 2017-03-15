В Белом доме назвали доходы Трампа 12-летней давности

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Доход президента США Дональда Трампа в 2005 году составил более $150 млн, из которых он заплатил налоги в размере $38 млн, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на администрацию президента.

Данные о доходах Трампа были обнародованы вскоре после того, как ведущая телеканала MSNBC Рейчел Мэддоу сообщила, что располагает налоговой декларацией президента за 2005 год и намерена рассказать о содержимом документа в эфире телеканала.

При этом в Белом доме подчеркнули, что публикация СМИ налоговых деклараций президента США является "абсолютно незаконной".

"Вам так отчаянно нужны рейтинги, что вы готовы нарушить закон и устроить историю по поводу двухстраничной налоговой декларации десятилетней давности", – заявил представитель администрации США.