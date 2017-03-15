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    В мире

    В Белом доме назвали доходы Трампа 12-летней давности

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (97)

    (обновлено: )28
    Данные о доходах Трампа были обнародованы вскоре после того, как ведущая телеканала MSNBC сообщила, что располагает налоговой декларацией президента за 2005 год и намерена рассказать о содержимом документа в эфире телеканала.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    twitter.com/realdonaldtrump

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Доход президента США Дональда Трампа в 2005 году составил более $150 млн, из которых он заплатил налоги в размере $38 млн, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на администрацию президента.

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    Данные о доходах Трампа были обнародованы вскоре после того, как ведущая телеканала MSNBC Рейчел Мэддоу сообщила, что располагает налоговой декларацией президента за 2005 год и намерена рассказать о содержимом документа в эфире телеканала.

    При этом в Белом доме подчеркнули, что публикация СМИ налоговых деклараций президента США является "абсолютно незаконной".

    "Вам так отчаянно нужны рейтинги, что вы готовы нарушить закон и устроить историю по поводу двухстраничной налоговой декларации десятилетней давности", – заявил представитель администрации США.

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