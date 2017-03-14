Минюст США не предоставил конгрессу доказательства "прослушки" Трампа

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КИЕВ, 14 мар – РИА Новости Украина. Министерство юстиции США обратилось в конгресс с просьбой предоставить больше времени для сбора доказательств по делу о "прослушке" Дональда Трампа во время избирательной кампании в 2016 году, сообщает агентство Рейтер.

Соответствующее письмо направлено в комитет по разведке палаты представителей конгресса, который ранее запросил минюст предоставить имеющиеся доказательства. В понедельник истекал срок, отведенный ведомству для ответа на запрос конгрессменов.

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В начале марта Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что ему стало известно о якобы прослушке Бараком Обамой его телефонных разговоров за месяц до выборов, состоявшихся 8 ноября. При этом Трамп сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон. Никаких доказательств действующий глава государства не предоставил, но попросил конгресс провести расследование.

В понедельник, 13 марта, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер пояснил, что президент под "прослушкой" имел в виду совокупность действий администрации Обамы по наблюдению за лицами, причастными к избирательной кампании.