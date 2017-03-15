Белый дом проявил шустрость в вопросе налоговой декларации Трампа

Алексей Богдановский — Вашингтон, для РИА Новости Украина

Телекомпания MSNBC обнародовала в ночь на среду налоговую декларацию президента США Дональда Трампа за 2005 год, но Белый дом сорвал сенсационный репортаж, опередив журналистов с публикацией.

Телеведущая Рэйчел Мэддоу написала в Twitter, что в ее распоряжении оказалась налоговая декларация Трампа, которую тот отказывался публиковать, и пообещала подробности в прямом эфире своей программы. Белый дом, узнав о предстоящей утечке, еще до программы сообщил основные параметры декларации: Трамп получил в 2005 году доход "более 150 миллионов долларов" и заплатил с них 38 миллионов долларов налога.

Из документов телеканала следует, что Трамп и его супруга Меланья заплатили 5,3 миллиона подоходного налога в 2005 году (ставка всего 4%), а львиную долю их выплат составил плоский "альтернативный минимальный налог" — более 31 миллиона долларов, сообщают РИА Новости.

Таким образом, эффективная ставка федерального подоходного налога Трампа составила в 2005 году около 25%. Средняя американская семья обычно тратит на налоги не менее трети своего дохода, но физическим лицам недоступны налоговые вычеты, которым пользуются очень богатые американцы и корпорации.

При озвучивании цифр декларации, Белый дом назвал публикацию налоговой декларации президента Трампа за 2005 год незаконной.

"Когда вам так отчаянно хочется рейтингов, вы готовы нарушить закон и продвигать новость о двух страницах налоговой декларации десятилетней давности", — говорится в заявлении Белого дома. "Абсолютно незаконно воровать и публиковать налоговые декларации", - говорится в заявлении.

Белый дом также уточнил, что Трамп заплатил не больше чем был обязан заплатить по закону.

Журналист Дэвид Кэй Джонстон заявил в эфире MSNBC, что получил две страницы декларации Трампа по почте.

Согласно уголовному кодексу США, незаконная публикация налоговой информации является тяжким преступлением, которое влечет наказание в виде тюремного заключения на срок до 5 лет и штраф на сумму до 5 тысяч долларов.

Трамп в ходе предвыборной кампании стал первым за четыре десятилетия кандидатом крупнейшей партии в президенты США, который не обнародовал свою налоговую декларацию.

Политические противники заявляли, что Трамп может скрывать низкую ставку налогообложения, полученную с помощью лазеек в законодательстве. Также налоговая декларация может рассказать о деталях бизнеса Трампа, неизвестных широкой публике. Правда, те две страницы, которые предоставил Джонстон, не содержат подробной информации.

В ходе предвыборной кампании соперник Трампа Хиллари Клинтон обвинила его в том, что он платит налоги по более низкой ставке, чем простые американцы. "Значит, я умный", — парировал Трамп.

Очень богатые американцы зачастую платят меньше в процентном отношении, чем средний класс, в особенности если они живут на доходы от инвестиций, которые не облагаются подоходным налогом.

Трамп до избрания президентом был известен как бизнесмен и шоумен. Считается, что он миллиардер, но доподлинно это неизвестно, поскольку налоговые декларации Трампа опубликованы не были. Кроме того, в сфере недвижимости, где работает Трамп, объективная оценка стоимости активов затруднена. Большинство экспертов сомневаются, что состояние президента США достигает 10 миллиардов долларов, как заявляет сам Трамп. Журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов.