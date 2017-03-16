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16.03.201711:31
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    Парламентские выборы в Нидерландах

    (обновлено: )8
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    REUTERS Michael Kooren
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    REUTERS Dylan Martinez
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    REUTERS Toala Olivares
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    REUTERS Dylan Martinez
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    REUTERS Toussaint Kluiters/United Photos
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    REUTERS Michael Kooren
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    REUTERS Francois Lenoir
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    REUTERS Michael Kooren
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    REUTERS Dylan Martinez
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    REUTERS Toussaint Kluiters
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах
    REUTERS Yves Herman

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    Парламентские выборы в Нидерландах

    В Нидерландах прошли парламентские выборы. Праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) во главе с нынешним премьер-министром Марком Рютте получила 31 место из 150 в парламенте Нидерландов по итогам выборов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на exit polls.

    Согласно данным exit polls, крайне правая "Партия свободы" (PVV), лидером которой является Герт Вилдерс, получила 19 мест. Столько же получила партия "Христианско-демократический призыв" и "Демократы-66".

    Смотрите также: Парламентские выборы в Абхазии

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