Парламентские выборы в Нидерландах

В Нидерландах прошли парламентские выборы. Праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) во главе с нынешним премьер-министром Марком Рютте получила 31 место из 150 в парламенте Нидерландов по итогам выборов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на exit polls.

Согласно данным exit polls, крайне правая "Партия свободы" (PVV), лидером которой является Герт Вилдерс, получила 19 мест. Столько же получила партия "Христианско-демократический призыв" и "Демократы-66".

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