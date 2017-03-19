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    В Минфине пояснили, зачем МВФ отложил заседание по траншу для Украины

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    Транш МВФ. Украине снова придется подождать (293)

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    Глава регионального представительства фонда в Украине Жером Вашер сообщил, что МВФ в скором времени объявит новую дату заседания совета директоров.
    Министерство финансов Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Совет директоров Международного валютного фонда решил перенести заседание по вопросу выделения Украине транша в размере 1 миллиард долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу регионального представительства фонда в Украине Жерома Вашера.

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    Как говорится в комментарии Вашера, МВФ в скором времени объявит новую дату заседания совета директоров.

    В Министерстве финансов Украины сообщили, что заседание было перенесено из-за необходимости в уточнении экономических последствий торговой блокады Донбасса.

    "Уточнение этих расчетов важно для обеих сторон ради максимальной эффективности программы. Соответствующие консультации уже начаты. Планируем их завершить в кратчайшие сроки", — отметил министр финансов Александр Данилюк.

    Напомним, ранее стало известно, что вопрос выделения Украине транша по программе расширенного финансирования (EFF) на 1 млрд долларов пропал из повестки дня совета директоров МВФ 20 марта.

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина не брала на себя дополнительных обязательств для получения очередного транша финансовой помощи МВФ в размере 1 миллиард долларов, который Киев рассчитывал получить по результатам заседания совета директоров фонда 20 марта.

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