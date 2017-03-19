В Минфине пояснили, зачем МВФ отложил заседание по траншу для Украины

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Совет директоров Международного валютного фонда решил перенести заседание по вопросу выделения Украине транша в размере 1 миллиард долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу регионального представительства фонда в Украине Жерома Вашера.

Читайте также: Ответ бизнеса Киевсовету и Кличко: фиг вам

Как говорится в комментарии Вашера, МВФ в скором времени объявит новую дату заседания совета директоров.

В Министерстве финансов Украины сообщили, что заседание было перенесено из-за необходимости в уточнении экономических последствий торговой блокады Донбасса.

"Уточнение этих расчетов важно для обеих сторон ради максимальной эффективности программы. Соответствующие консультации уже начаты. Планируем их завершить в кратчайшие сроки", — отметил министр финансов Александр Данилюк.

Напомним, ранее стало известно, что вопрос выделения Украине транша по программе расширенного финансирования (EFF) на 1 млрд долларов пропал из повестки дня совета директоров МВФ 20 марта.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина не брала на себя дополнительных обязательств для получения очередного транша финансовой помощи МВФ в размере 1 миллиард долларов, который Киев рассчитывал получить по результатам заседания совета директоров фонда 20 марта.