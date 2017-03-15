Экстренное заседание СНБО: точки над "і" почти расставлены

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Точки над "і"

Все дороги, ведущие к линии соприкосновения, как анонсировано, будут перекрыты сегодня до 13:00. Об этом в среду, 15 марта, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"На выполнение решения СНБО к 13.00 сегодняшнего дня будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения", — сообщил он.

Перекрытие дорог связано с сегодняшним решением СНБО о прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения в Донбассе. С соответствующей инициативой к совету обратился президент Петр Порошенко.

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Порошенко предложил СНБО временно, но полностью прекратить транспортное сообщение с оккупированной территорией Донбасса.

"Оно будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут под юрисдикцию Украины украденные украинские предприятия", — сказал президент во время своего выступлении на СНБО.

Исключением, по его словам, должны стать лишь гуманитарные грузы.

"Исключение будет сделано только для гуманитарных грузов – украинских, международных организаций — ООН, Красного Креста и других — лекарств, товаров первой необходимости. Мы не должны допустить ухудшения гуманитарной ситуации на оккупированных территориях", — заявил Порошенко.

Президент отметил, что благодаря усилиям блокирующих Украина потеряла свои предприятия "и это, к сожалению, создало новую реальность".

Участники блокады, считает президент, не приблизили, а только отдалили возвращение Украине неподконтрольных территорий Донбасса.

"И негативный эффект блокады для всей Украины абсолютно очевиден, но кардинально повлиять на оккупантов она не способна. Через сотни неконтролируемых Украины километров российско-украинской границы они легко могут получить все, что им нужно — из РФ. И так же продать туда все, что им надо….За полтора месяца блокадники не приблизили, а отдалили перспективу возвращения этих районов. Не усилено, а ослабили влияние Украины по ту сторону линии соприкосновения. Не вернули хотя бы одного пленного — а ведь именно с этого требования начинали акцию, не так — только ухудшили их положение…", — сказал президент.

Пригрозил отправить за решетку

Президент также пригрозил отправить за решетку всех вооруженных участников блокады. По словам Порошенко, силовики будут задерживать всех вооруженных участников блокады, причем не только с огнестрельным оружием, но и с коктейлями Молотова.

"Мы всегда будем с уважением относиться к мирным участникам любых мирных акций, пусть мы и не разделяем их требований. Но всех, кто на призыв организаторов приехать с оружием, будет ехать туда с автоматами, коктейлями Молотова или взрывчаткой, гранатами, чтобы взрывать железнодорожные пути, как нам уже неоднократно обещали авантюристы-организаторы, будем задерживать и привлекать к ответственности, даже если они будут представляться патриотами", — сказал президент.

Порошенко про инцидент с Парасюком: "Это позор!"

Резко раскритиковал Порошенко инцидент при участии нардепа Владимира Парасюка и полицейских, назвав его "позорным".

"Я смотрел это позорное видео, как избивали полицейских, пытались вырвать у них оружие, как унижали бойцов Национальной гвардии и полиции, которые прошли боевые действия, из расчета, что те не могут поднять руку на неприкосновенного избранника…А какие маты гнет этот народный депутат среднего рода?" – заявил Порошенко.

Президент добавил, что украинские полицейские действовали с терпимостью, с которой не действовал ни один европейский полицейский.

Вспомнил и о Садовом

Досталось в этом свете и мэру Львова Андрею Садовому. Порошенко сказал, что он действиями своей политсилы на Донбассе, пытался отвлечь внимание от того, что за два с половиной года Львов практически утонул в мусоре.

"Как ни прискорбно это осознавать, гуляй-поле в зоне АТО создала политическая сила, которую мы считали демократической, либеральной и реформаторской. Взяли и сделали — нечестно и непорядочно по отношению к стране. Разве дело таким вот образом отвлекать внимание от провалов своего лидера, который за два с половиной мэрских срока не смог решить острого коммунального вопросы и буквально засыпал мусором красивый европейский город Украины?" — отметил Порошенко.

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Российские банки

Кроме того, на экстренном заседании СНБО принял решение по санкциям против российских банков.

СНБО поручил Нацбанку и Службе безопасности Украины в течение суток внести предложения по банкам с российской долей в капитале по вопросу введения санкций в отношении них.

"Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено провести анализ деятельности банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в том числе о введении против них санкций", — сказал Турчинов по результатам заседания в среду.

По материалам из открытых источников интернет