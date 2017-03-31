Силовики заявили о напряженной ситуации в Донбассе накануне перемирия

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили, что ситуация в Донбассе накануне запланированного перемирия остается напряженной, ополченцы в пятницу 50 раз обстреляли позиции ВС Украины, один военный ранен.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду, 29 марта, согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной", — говорится в сообщении пресс-центра антитеррористической операции в Facebook.

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По данным военных, в пятницу ополченцы "50 раз обстреляли позиции ВС Украины, часто используя тяжелое вооружение, запрещенное минскими соглашениями".

Один военнослужащий был ранен, отметили в пресс-центре.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.