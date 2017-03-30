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    Минобороны заявило о готовности к новому прекращению огня в Донбассе

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    (обновлено: )23602
    Вооруженные силы Украины и другие силовые ведомства Украины, которые привлечены в АТО, готовы к выполнению всех решений минской группы, заявил представитель Минобороны Александр Мотузяник.
    Министерство обороны Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Министерство обороны Украины готово к прекращению огня в Донбассе с 1 апреля, заявил в четверг на брифинге официальный представитель ведомства по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

    Дмитрий Корнейчук
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    Ранее полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что на встрече в Минске удалось согласовать прекращение огня в Донбассе с 1 апреля в связи с пасхальными праздниками.

    "Вооруженные силы Украины и другие силовые ведомства Украины, которые привлечены в АТО, готовы к выполнению всех решений минской группы, которые будут приняты. Мы готовы и к разведению (сил), и к прекращению огня… Поэтому мы готовы, мы ждем только шаги с той стороны", — сказал Мотузяник.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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