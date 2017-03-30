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    Штаб АТО: двое военных погибли, 11 получили ранения в Донбассе

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (408)

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    По информации штаба АТО, в результате обстрела позиций одной из отдельных механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении вблизи населенного пункта Авдеевка, погибли два военнослужащих.
    Военные ВСУ в зоне АТО
    REUTERS Irina Gorbaseva

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Двое военных погибли вблизи Авдеевки в результате обстрела в четверг вечером, число раненых военных в Донбассе за день возросло до 11, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Ранее в четверг украинские силовики заявили, что четверо военных получили ранения в течение дня.

    "В результате обстрела позиций одной из отдельных механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении вблизи населенного пункта Авдеевка, погибли два военнослужащих", — говорится в сообщении.

    По информации пресс-центра, ситуация в районе проведения военной операции в Донбассе остается сложной.

    "В вечернее время значительно возросла интенсивность обстрелов по всей линии разграничения. В результате боев девять военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы", — говорится в сообщении.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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