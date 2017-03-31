Япония выделит Украине $4 млн на восстановление Донбасса

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Правительство Японии в 2017-2018 году выделит 4 миллиона долларов на восстановление Донбасса, а также на предоставление помощи пострадавшим из-за конфликта на востоке страны людям, заявил посол Японии в Украине Шигеки Суми.

Европейский инвестиционный банк и Украина в 2015 году подписали соглашение о выделении Киеву 200 миллионов евро для восстановления инфраструктуры Донбасса. Речь идет о проекте "чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины". Кредит будет предоставляться в виде траншей в размере от 15 до 40 миллионов евро. Стороны приступили к реализации программы.

"Я рад объявить, что с апреля 2017 года по март 2018 года японское правительство через ООН и Красный Крест в Украине выделит на восстановление востока Украины 4 миллиона долларов", — заявил Суми, которого в пятницу цитирует агентство УНИАН.

По его словам, эти средства будут выделены на восстановление инфраструктуры, поддержку малого бизнеса в общинах, а также на поддержку образования в пострадавших регионах.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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