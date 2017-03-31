Хуг заявил о невозможности установить нарушителя перемирия в Донбассе

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что установить, с чьей стороны конкретно нарушается режим прекращения огня на востоке Украины, часто не представляется возможным, передает телеканал ZDF.

"Часто это невозможно установить точно", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, можно ли назвать, какая именно сторона провоцирует новую эскалацию.

"Фактом является только то, и мы заявляем об этом каждый день, в том числе и в письменных отчетах, что обе стороны сохраняют тяжелое вооружение в зоне безопасности, там, где это вооружение не должно находиться, согласно минским соглашениям, и что обе стороны используют это оружие. Дополнительно осложняет ситуацию то, что стороны стоят очень близко друг от друга, что добавляет масла в огонь. Разведение сторон и отведение тяжелого вооружения, использование которого наносит ущерб немногочисленному гражданскому населению, может привести к стабилизации ситуации по линии соприкосновения", — сказал Хуг.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.