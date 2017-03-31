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    Общество

    Геращенко сообщила об увеличении пленных в Донбассе

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (412)

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    По словам Геращенко, на сегодня в Донбассе удерживается 120 пленных: "Наши военные, которые удерживаются на оккупированных территориях – это, как правило, молодые ребят".
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что число пленных украинцев в Донбассе возросло до 120 человек. 

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    Об этом она сообщила на заседании Национального совета реформ в Киеве, передает УНИАН.

    "У нас, к сожалению, растет количество заложников. Имеем на сегодняшний день 120 заложников. Наши военные, которые удерживаются на оккупированных территориях – это, как правило, молодые ребята, которые имеют семьи, детей, и их поэтому и удерживают, потому что это самое больное, чем можно держать Украину – это держать заложников", — отметила политик.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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