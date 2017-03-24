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    Общество

    Блокада Донбасса продлится, пока не освободят всех пленных

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (209)

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    В штабе блокады Донбасса также сообщили, что блокирование будет продолжаться, пока не примут Закон "Об оккупированных территориях" и не освободят военнопленных.
    Участники блокады Донбасса, один из редутов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Организаторы торговой блокады в Донбассе заявили, что она продлится до тех пор, пока не будут выполнены их основные требования.

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    "Блокада продлится, пока не выполнятся основные требования! Штаб блокады торговли с оккупантами напоминает, что блокада со стороны патриотов, ветеранов войны за независимость и общественности продолжится до тех пор, пока не освободят украинских пленных и не примут Закон "Об оккупированных территориях". Ни шагу назад!", — говорится в сообщении штаба блокады в Facebook.

    СНБО одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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