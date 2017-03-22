Немецкие советники подсчитали потери экономики Украины от блокады Донбасса

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КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Немецкая группа советников в Украине оценила потери экономики страны от торговой блокады в Донбассе в 1,6% ВВП. Об этом заявил руководитель группы Рикардо Джуччи, пишет DW.

В среду, 15 марта, на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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"Мы посчитали, что в неподконтрольных районах сейчас производят 1,6 процента ВВП Украины", — сообщил Джуччи.

Наибольшие проблемы, по его словам, появятся в производстве стали, также ощутимым будет влияние на электроэнергетику.

По словам немецкого экономиста, в общем, "с макроэкономической точки зрения, это, несомненно, шок для страны", иначе МВФ не переносил бы вопрос выделения следующего транша кредита по программе EFF, но "это не катастрофа".

Он пояснил, что если в 2013 году производственные цепи в Донбассе были тесно связаны, то сейчас ситуация изменилась, за три года интеграция стала меньше, она сохраняется прежде всего в производстве стали.

"Для других секторов мы не ожидаем сильных шоков. В значительной степени эти два региона уже отделились. Антрацит и кокс можно импортировать. Это будет дороже, есть логистические вопросы, но Украина может справиться с этим без масштабных негативных последствий", — отметил Джуччи.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.