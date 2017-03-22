наверх
22.03.201705:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.09
  • USD26.85- 0.04
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Немецкие советники подсчитали потери экономики Украины от блокады Донбасса

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (195)

    (обновлено: )38330
    Как сообщил руководитель группы немецких советников Рикардо Джуччи, наибольшие проблемы появятся в производстве стали, также ощутимым будет влияние на электроэнергетику.
    Состав с углем в Донецке. Архивное фото
    AP Photo/Mstyslav Chernov

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Немецкая группа советников в Украине оценила потери экономики страны от торговой блокады в Донбассе в 1,6% ВВП. Об этом заявил руководитель группы Рикардо Джуччи, пишет DW.

    Андрей Золотухин
    gs.fm
    Блокада Донбасса и судьба кредита ЕБРР в $1 млрд

    В среду, 15 марта, на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. 

    Читайте также: МВФ передумал, потому что Украина ослушалась ЕС – Раимов

    "Мы посчитали, что в неподконтрольных районах сейчас производят 1,6 процента ВВП Украины", — сообщил Джуччи.

    Наибольшие проблемы, по его словам, появятся в производстве стали, также ощутимым будет влияние на электроэнергетику.

    По словам немецкого экономиста, в общем, "с макроэкономической точки зрения, это, несомненно, шок для страны", иначе МВФ не переносил бы вопрос выделения следующего транша кредита по программе EFF, но "это не катастрофа".

    Он пояснил, что если в 2013 году производственные цепи в Донбассе были тесно связаны, то сейчас ситуация изменилась, за три года интеграция стала меньше, она сохраняется прежде всего в производстве стали.

    "Для других секторов мы не ожидаем сильных шоков. В значительной степени эти два региона уже отделились. Антрацит и кокс можно импортировать. Это будет дороже, есть логистические вопросы, но Украина может справиться с этим без масштабных негативных последствий", — отметил Джуччи.

    Читайте также — Экстренное заседание СНБО: точки над "і" почти расставлены

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Журналист Роман Цымбалюк
    Задержание украинских журналистов в РФ
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Поврежденный памятник Щорсу с высоты птичьего полета
    На металлолом. Украина против советских памятников