Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

Анна Лаба, РИА Новости Украина

По данным Госстата, промышленное производство в Украине в феврале 2017 года упало на 4,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года после шести месяцев роста, в том числе в январе этого года – на 5,6%.

В феврале Госстат, в частности, зафиксировал падение добычи угля на 25,9%, добычи металлических руд — на 11,7%, металлургии — на 4,3%, машиностроения на 1,4%.

Промпроизводство обвалилось в Луганской области на 29%, в Донецкой — на 10,1%, в Днепропетровской — на 9%, Одесской — на 3%, Харьковской — на 2%.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера, экономист Олег Устенко уверен, что такое падение стало следствием, прежде всего блокады неподконтрольных территорий Донбасса.

"Не нужно забывать, что эта блокада параллельно отсекает от нормального функционирования те украинские предприятия, которые находятся с нашей стороны разграничительной линии и были связаны с предприятиями, находящимися на территории квази-республик. Поэтому эффект более масштабный, чем казался на первый взгляд. Речь идет не только о том, что мы недополучаем средства в бюджет, не только о том, что останавливаются наши предприятия на неподконтрольных территориях, но останавливаются и предприятия, на контролируемых нами территориях. И это таит колоссальную опасность", - сказал Олег Устенко в комментарии РИА Новости Украина.

Кроме блокады, падение промпроизводства, по словам экономиста, объясняется еще одним фактором.



"Если в 2016 году был незначительный рост по результатам года — 2,4%, но он сравнивался с падением в 2015 году, то сейчас этот эффект низкой сравнительной базы нивелирован. Поэтому показывать рост будет сложнее. А тут еще дополнительный негативный шок от блокады",- пояснил Устенко.

По мнению эксперта, сомнительно, что сокращение промпроизводства может быть компенсировано за счет роста сельского хозяйства или роста услуг, и последствия не заставят себя ждать.

"Но это не все: сельское хозяйство в структуре ВВП не так велико, чтобы можно было компенсировать падение промпроизводства. Но немедленным последствием будет, конечно, недополучение средств в государственный бюджет. Немедленно это отразится на нашем экспорте — от также начнет показывать негативную динамику. Когда экспорт показывает негативную динамику, то возникают дополнительное девальвационное давление на денежную единицу, поэтому гривна будет находиться в зоне высокой турбулентности на фоне падающей экономики. Бюджет будет недополучать средства, а значит под вопросом будет целый ряд программ, как минимум те, которые не входят в разделы социально защищенных статей государственного бюджета, речь идет об инвестициях, вложении средств в модернизацию", - сказал Устенко..

Кроме того, по словам экономиста, остановка деятельности предприятий повлечет за собой рост уровня безработицы.

"Сначала это будет "вялая безработица" в виде живущей надежды, что это временно — на неделю-две, месяц. Работники предприятия отправляются сначала в вынужденные отпуска, или сначала работают не полную рабочую неделю, неполный рабочий день. Но в конце концов, через какой-то период времени начинает расти уже и реальная безработица, и рост безработицы означает рост социального напряжения в обществе. Как уже было доказано ранее, в Украине рост социального напряжения может приводить к политической дисбалансировке в стране", — прогнозирует эксперт.

По его мнению, падение промроизводства может стать стимулом для украинских политиков предпринять усилия по поиску компромиссного решения по поводу блокады для выхода из кризисной ситуации.

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"Это желательный сценарий, но, к сожалению, не с высоким уровнем вероятности", — заключил Устенко.

Еще одной "вишенкой на торте" блокады Донбасса стало решение Национальной комиссии, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), которая передумала с 1 апреля повышать оптовую рыночную цену на электроэнергию на 1%. Но при этом увеличила стоимость закупки угля в структуре тарифов на электроэнергию или тепловую энергию ТЭЦ на 2017 год до 2071-2222 грн за тонну. А в связи с ростом закупочных цен на уголь, Нацкомиссия повысила тарифы на отпуск электрической энергии, производимой на ряде ТЭЦ, с 1 апреля 2017 года — на 9,2-22,7%, а также на тепловую энергию для нужд населения с 1 июля 2017 года — на 9,6-71,4%.